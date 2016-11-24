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В 2018-м в WRC могут появиться этапы в Турции и Хорватии
Есть высокая вероятность того, что в сезоне-2018 WRC появятся Ралли Турция и Ралли Хорватия.
Изначальным планом было вхождение в чемпионат новозеландского этапа, однако источники AUTOSPORT.com у FIA и промоутера WRC подтверждают, что Турция готова принять новое гравийное ралли. Скорее всего, турецкие соревнования пройдут в сентябре 2018 года. В последний раз Ралли Турция проводился в WRC в 2010-м.
Если говорить о соревнованиях в Хорватии, то их судьба зависит от будущего Ралли Польша, у организаторов которого часто возникают проблемы с обеспечением безопасности для зрителей.
Источник сообщает: «Если Польша потеряет этап – а все идет именно к этому, – тогда промоутер должен убедить FIA в готовности Ралли Хорватия, а производителей – в его ценности для них».
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