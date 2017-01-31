Mazda готовит революционный двигатель - автоновости

Компания Mazda привезет на автосалон во Франкфурт прототип следующего поколения хэтчбека Mazda3. По данным от источников в компании, Mazda сохранит приверженность стилю KODO, модель сохранит прежнюю платформу, но получит полностью новые наружные кузовные детали. Также должен значительно измениться интерьер.

Однако, самой главной изюминкой является двигатель SKYACTIV II работающий по технологии HCCI (Homogenous charge compression ignition). Принцип работы такого силового агрегата схож с классическим дизельным мотором, где топливно-воздушная смесь воспламеняется под действием давления, то есть ему не требуются свечи зажигания. Полностью от них в Mazda избавляться не собираются: свечи будут задействованы на низких оборотах, а с их ростом будет использоваться технология HCCI.

С технологией HCCI экспериментировали в Daimler и General Motors, но Mazda станет первой компанией, которая доведет такой двигатель до серийного производства.

Следом за Mazda3, которая появится либо в следующем году, либо в 2019-м, новый двигатель появится и на других моделях компании.