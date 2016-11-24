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Джеки Стюарт: Лучше согласиться на «ореол», чем ходить на похороны друзей
Трехкратный чемпион мира Ф1 Джеки Стюарт считает внедрение системы безопасности «ореол» правильной мерой со стороны FIA.
«Если бы некоторые [критики] побывали на стольких похоронах, на скольких был я, оплакивая погибших друзей, они бы не противились «ореолу», – сказал Стюарт в интервью AUTOSPORT.com. – Боюсь, что у меня нет плохих отзывов об «ореоле».
Я вижу, что корреспонденты пишут в своих колонках: "Это конец Ф1 для меня. С меня хватит. Я не буду это терпеть". Это то же самое, когда в 1960-х люди говорили о моих требованиях к безопасности: "Джеки Стюарт убивает автоспорт".
«Ореол» – это не зло. HANS и шлемы в свое время тоже ругали...
Превентивная медицина позволяет предотвратить появление болезни. Кроме того, на лечение от болезни вы потратите гораздо больше средств, чем если бы действовали на упреждение».
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