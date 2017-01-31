Бывшему топ-менеджеру Volkswagen грозит 7 лет тюрьмы - автоновости

В США начался судебный процесс против Оливера Шмидта, бывшего топ-менеджера Volkswagen US, главу центра Volkswagen по инжинирингу и экологии в Мичигане. Шмидт — единственный из семи топ-менеджеров Volkswagen USA, который предстал перед судом, остальные успели покинуть страну и уехали в родную Германию.

Оливера Шмидта (на фото) арестовали в январе этого года, когда он пытался покинуть страну прямо после автосалона в Детройте. Ему предъявили обвинение по 11 пунктам, в общей сложности ему грозило 169 лет заключения. Прокуратура подготовила 4,3 миллиона различных документов, доказывающих вину Шмидта в Дизельгейте, махинациях с программным обеспечением дизельных двигателей, позволяющих занижать вредные выбросы.

В ходе слушания выяснилось, что Шмидт заключил сделку с правосудием. В обмен на признание своей вины он получит максимум 7 лет заключения и штраф в размере от 40 до 400 тысяч долларов. Окончательное решение суд вынесет 6 декабря. Все это время, начиная с ареста, Шмидт находится в тюрьме, так как прокуратура имеет веские доводы считать, что он может сбежать из страны.

В самом концерне Volkswagen никак не комментируют процесс и, кажется, полностью отстранились от судьбы своего бывшего топ-менеджера.