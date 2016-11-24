Видео: База Red Bull Racing закрывается на летний перерыв
Летний перерыв в Формуле 1 вступил в свои права. Впервые в этом году команды полностью остановили работы на базах и закрыли их на две недели, как положено по регламенту. Red Bull Racing в доказательство этого даже представила небольшой видеоролик.«Наступила летняя пауза. База погрузилась во тьму, серверы отключены, работа в цехах сборки остановлена. Впервые за долгое время здесь воцарились тишина, – говорится в сообщении пресс-службы Red Bull. – Мы вернёмся через две недели готовыми ко второй половине этого увлекательного сезона. А пока последний, кто покидает базу, не забудь выключить свет».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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