Валентино Росси: Надеюсь, до конца карьеры научусь ездить в переменчивых условиях
Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси признал, что гонка в переменчивых погодных условиях не является его сильной стороной.На Гран При Чехии итальянец стартовал вторым и к третьему кругу даже вышел в лидеры, но поздняя смена мотоцикла отбросила его на 13-е место, с которого он прорвался на четвертое.Хорхе Лоренсо: Я не специалист по езде в смешанных погодных условиях«В таких условиях, когда гонка ведётся от флага к флагу, всегда приходится непросто. Вообще, это не самая сильная моя сторона, но в целом мы с командой можем быть довольны результатом. Я значительно прибавил по сравнению с предыдущей гонкой от флага к флагу, так что, думаю, до конца моей карьеры я научусь избегать ошибок в таких условиях!В любом случае в полностью сухой или полностью дождевой гонке я мог побороться за подиум, – приводит слова Росси пресс-служба Yamaha. – В целом это был хороший уик-энд. С самого первого выезда на трассу я был доволен мотоциклом, демонстрировал хорошую скорость как на сухой, так и на мокрой трассе. Гонка выдалась сложной – я атаковал от старта до финиша. Жаль, что не получилось заработать больше очков и подняться на подиум. Но четвёртое место в таких условиях – довольно неплохой результат».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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