Tesla отказалась от новой платформы - автоновости

В компании Tesla отказались от идеи создания отдельной платформы для кроссовера Model Y. Об этом заявил глава компании Илон Маск в ходе телеконференции посвященной финансовым итогам деятельности за второй квартал.

Маск говорит о том, что использовать для компактного кроссовера имеющуюся платформу Model 3 его убедил совет директоров Tesla: с готовыми наработками удастся в кратчайшие сроки запустить производство еще одной модели.

Однако, возможно Маск не до конца честен: по итогам второго квартала компания получила 336 миллионов долларов чистых убытков, что на 15% больше, чем годом ранее. При этом выручка компании благодаря стабильно растущему спросу выросла почти вдвое. Убытки в Tesla традиционно связывают с масштабными инвестициями в запуск новых моделей и строительство гигафабрики по производству аккумуляторов для электромобилей.

Ранее Маск говорил, что кроссовер Model Y должен быть построен на собственной платформе, а использование для Model X платформы Model S было ошибкой. «Кроссовер должен разрабатываться как кроссовер, а седан — как седан. В противном случае вы пытаетесь сделать что-то, что не имеет смысла», — говорил Маск.

Компактный кроссовер Tesla Model Y должен быть представлен в 2019 году. По мнению Маска именно эта модель станет бестселлером компании, обойдя самый доступный в гамме электромобиль Model 3.

