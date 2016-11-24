ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пьер Гасли: Надеюсь, до конца августа Марко позвонит мне Участник молодёжной программы Red Bull Пьер Гасли дал понять, что на следующий сезон у него есть только одна цель – попасть в Формулу 1 в качестве гонщика Toro Rosso. В этом году, несмотря на статус действующего чемпиона GP2 (ныне Ф2), французу не нашлось места на стартовой решётке в «Королевских гонках», и он выступает в японской Суперформуле, где пока не добился существенных успехов и занимает только восьмое место в личном зачёте. «Моя цель – непременно оказаться боевым пилотом Toro Rosso в следующем сезоне, – цитирует Гасли F1i. – Я делаю всё от меня зависящее. Просто нужно набраться терпения. Будет логично, если я перейду в Ф1 после победы в чемпионате GP2, как Нико Росберг и Стоффель Вандорн. Моя судьба полностью в руках Red Bull. У меня нет менеджера, моей карьерой занимается Хельмут Марко, поэтому я всем обязан Red Bull. Он прямолинейный человек, поэтому если будет что сообщить, то сразу позвонит. Думаю, пока рано ждать подобного звонка, сейчас только август. Но надеюсь, к концу месяца новости всё-таки появятся».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 7-08-2017, 03:58 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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