ГИБДД престала выдавать Международные водительские удостоверения - автоновости

Многочисленные опросы и исследования говорят о том, что россияне беднеют, однако, судя по ажиотажу, который возник вокруг выдачи Международных водительских удостоверений, наши сограждане только чаще начали выезжать за границу.

Конечно, это связано и с ростом автомобилизации: многие начали заниматься автомобильным туризмом. Из-за того, что в новых национальных водительских удостоверениях отсутствует надпись на английском или французском о том, что это, собственно за документ, во многих странах у российских водителей стали возникать проблемы с полицией и, в первую очередь, с прокатными конторами.

В ГИБДД столкнулись с дефицитом бланков для выдачи Международных удостоверений. Многие подразделения выдают их только по записи через сайт Госуслуг, пишет «КоммерсантЪ». Однако, часто запись попросту аннулируют. Причем, несколько раз: бланков нет и, соответственно, выдать водителю нечего. Проблема коснулась не только Москвы, но и регионов. В самой ГИБДД при этом отрицают возникновение проблемы, хотя на различных форумах и в соцсетях все чаще встречаются записи о невозможности получить Международное водительское удостоверение.

Международное водительское удостоверение МВУ) представляет собой книжку с переводом национальных водительских удостоверений на несколько языков. Они действительны только при предъявлении национального удостоверения. Теоретически национальные водительские удостоверения действительны в странах, присоединившихся к Венской конвенции без всяких дополнительных документов. Но не все полицейские знакомы с форматом российских прав, потому часто требуется перевод. А в странах, которые к конвенции не присоединились, например, США, бесполезны и национальные водительские удостоверения и МВУ.