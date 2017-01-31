Lexus начал тесты нового поколения седана ES - автоновости

Было бы странно, если новое поколение Toyota Camry, представленное в этом году, не обзавелось премиальной версией, традиционно выпускаемой Lexus под индексом ES. Официально новое поколение этого бизнес-седана должны представить в следующем году, а пока инженеры компании проводят дорожные тесты.

Прототипы сильно замаскированы, но даже под пленкой проступают черты более компактного IS. Отличия от Toyota Camry заключаются в иных бамперах, радиаторной решетке, оптике и мелких деталях.

Оба седана построены на новой модульной платформе TNGA (Toyota New Global Architecture). Но двигатели Lexus ES, по предварительным данным, сохранит прежние: 3,5-литровый V6 мощностью 238 л.с. и гибридную силовую установку. Однако, на новом поколении ES может появиться система полного привода.

Новое поколение Lexus ES получит все самые передовые системы безопасности, а также систему полуавтономного вождения, берущую на себя контроль скорости и удержание в полосе на скоростных магистралях.

Вероятнее всего, новый Lexus ES представят весной следующего года.