В России узаконят «серый» импорт запчастей - автоновости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг подготовили поправки, узаконивающий параллельный импорт, то есть импорт оригинальных товаров независимыми поставщиками. В первую очередь речь идет о той номенклатуре, которая не производится в России, является дефицитной или предлагается по завышенным ценам.

Идее активно противостоят автопроизводители и Ассоциация европейского бизнеса в России, которые заявляют о том, что российский рынок мгновенно заполнится контрафактной продукцией, а ответственность за нее они нести не собираются. Официальные дилеры их поддерживают, говоря о том, что узаконивание параллельного импорта приведет к срыву госпрограммы по локализации производства автомобильных комплектующих и, соответственно, импортозамещения.

В настоящее время в правительстве создана согласительная комиссия, которая должна придти к единому решению не только внутри России, но и договориться с другими странами Евразийского экономического союза в котором против параллельного импорта выступает Белоруссия.

