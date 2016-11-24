ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пэдди Лоу: Williams сделает все, чтобы навязать борьбу Force India за четвертое место Технический директор Williams Пэдди Лоу заявил, что команда из Гроува не сдается в сражении с Force India за четвертое место в Кубке конструкторов сезона-2017. У Force India в активе 101 очко, у Williams – 41. «Мы не собираемся сдаваться в борьбе с Force India, – цитирует Лоу F1i.com. – Я думаю, что на некоторых трассах в 2017-м мы будем очень сильны. На этих трассах необходимо максимально использовать свои шансы, чтобы набирать как можно больше очков, в чем мы не преуспевали в первой половине сезона. Если говорить о первой половине кампании, то мы можем выступать гораздо лучше. После летнего перерыва мы постараемся доказать это».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 6-08-2017, 15:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Команда Ferrari поблагодарила Фелипе Массу за все то, что он сделал для итальянского коллектива и для Ф1 в целом за 15 сезонов в Больших Призах. Прощальный Гран При Абу-Даби станет для 35-летнего... Подробнее Торжественная церемония открытия Второго китайско-российского фестиваля физической культуры и спорта прошла в Уссурийске сегодня, 12 сентября, в спортивном комплексе "Локомотив". 170 участников... Подробнее Во Владивостоке завершился Чемпионат Приморского края по парусному спорту среди крейсерских яхт. Организаторами соревнований выступили департамент по физической культуре и спорту Приморского края и... Подробнее Во Владивостоке, в Центре уличного баскетбола «Спартак, завершился Чемпионат Приморского края по баскетболу 3х3, являющийся региональным этапом Чемпионата России и проводится в абсолютной категории... Подробнее После прошлогоднего поражения в борьбе за титул Нико Росберг заявил, что в году нынешнем вернется в бой с новыми силами. Лоуренс Барретто считает, что пришло время доказать это на деле...... Подробнее В селе Черниговка состоялось открытое первенство Черниговского района по каратэ сетокан. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из г. Спасск-Дальний, г. Владивосток, г. Лесозаводск, п.... Подробнее Дальневосточному дрифту уже более 10 лет. Отсюда, с берегов Японского моря, он распространился по всей стране, и сегодня в России проводится множество соревнований по этой зрелищной и увлекательной... Подробнее Приморские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в Дальневосточном турнире по бильярдному спорту. Также за награды боролись спортсмены Амурской области, республики Саха... Подробнее Фернандо Алонсо назвал замечательным второй день тестов в Барселоне, который пока оказался для McLaren-Honda самым продуктивным за всё межсезонье. Испанец проехал почти 60 кругов, несмотря на... Подробнее По информации AUTOSPORT, причиной схода Нико Росберга на Гран При Сингапура стало повреждение проводки в рулевой колонке посторонним веществом, вызвавшее короткое замыкание. После возникших в гонке... Подробнее