Пэдди Лоу: Williams сделает все, чтобы навязать борьбу Force India за четвертое место
Технический директор Williams Пэдди Лоу заявил, что команда из Гроува не сдается в сражении с Force India за четвертое место в Кубке конструкторов сезона-2017.У Force India в активе 101 очко, у Williams – 41.«Мы не собираемся сдаваться в борьбе с Force India, – цитирует Лоу F1i.com. – Я думаю, что на некоторых трассах в 2017-м мы будем очень сильны. На этих трассах необходимо максимально использовать свои шансы, чтобы набирать как можно больше очков, в чем мы не преуспевали в первой половине сезона.Если говорить о первой половине кампании, то мы можем выступать гораздо лучше. После летнего перерыва мы постараемся доказать это».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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