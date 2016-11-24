ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маверик Виньялес: Это моя худшая квалификация в составе Yamaha Пилот Yamaha Маверик Виньялес остался крайне недоволен седьмым местом по итогам квалификации в Брно. Маверик проиграл обладателю поул-позиции Марку Маркесу 0,682 секунды и 0,6 секунды своему напарнику по команде Валентино Росси. Марк Маркес выиграл поул-позицию в Брно в сражении с Росси и Педросой «Квалификация прошла ужасно. Я вообще не чувствовал байк, – цитирует AUTOSPORT.com испанца. – Это худшая квалификация на этом мотоцикле. Мы не достигли необходимого результата. Команда не нашла нужные настройки. Мы не смогли сделать так, чтобы нашему байку подошла эта трасса. Есть серьезные проблемы с тормозами и с прохождением быстрых поворотов, что не позволяет проезжать быстрые круги».



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 6-08-2017, 11:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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