Hyundai Creta получил новое оснащение - автоновости

Компактный кроссовер Hyudnai Creta появился на российском рынке год назад и сразу вырвался в лидеры сегмента. Спустя год в компании представили машину нового модельного года. Из технических изменений только полный отказ от гидроусилителя руля (он устанавливался на версии с механической коробкой передач), то есть теперь все варианты получили электроусилитель.

А вот комплектации кроссовера претерпели куда более значительные изменения. Во-первых их теперь четыре, а не три: Start, Active, Comfort и Travel. Теперь даже в базовой версии зеркала имеют обогрев и электропривод, а их корпуса окрашены в цвет кузова. Это прибавило к цене кроссовера 10 тысяч рублей, теперь он стоит минимиум 799 900 рублей. Комплектация Active также подорожала на 10 тысяч рублей (ее цена от 899 900 до 979 900 рублей), но никаких изменений в ней не произошло.

Комплектация Comfort, которая пришла на смену Comfort Plus лишилась боковых подушек безопасности и заднего парктроника, но в ней теперь есть руль с обогревом и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Машина предлагается исключительно с 1,6-литровым двигателем, но теперь тут есть вариант с «механикой» и полным приводом. Creta в данной комплектации даже подешевела и предлагается по цене от 989 900 до 1 119 900 рублей.

Топовая версия Travel оснащается шестью подушками безопасности, задним парктроником, отделкой под металл внутренних дверных ручек, светодиодными ходовыми огнями, приборной панелью Supervision с 3,5-дюймовым экраном и 16-дюймовыми легкосплавными колесами.

Для данной комплектации доступны пакет Advanced и комбинация пакетов Advanced +Style. В пакете Style появилась мультимедийная система с навигацией и интеграцией со смартфонами. Цена Creta в комплектации Travel составляет от 1 034 900 рублей до 1 224 900 рублей.

