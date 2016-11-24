Марк Маркес: Я отдал все силы для завоевания поул-позиции
Пилот заводской Honda Марк Маркес поделился впечатлениями от завоевания поул-позиции по итогам квалификации в Брно.Марк опередил своего ближайшего преследователя Валентино Росси всего на 0,092 секунды, а Дани Педросу – на 0,138 секунды.Марк Маркес выиграл поул-позицию в Брно в сражении с Росси и Педросой«Я очень доволен результатом, потому что завоевать поул было крайне сложно, – сказал Марк. – В обычных условиях мне приходится нелегко на этой трассе, но в этот раз я отлично чувствовал байк на первых шинах.На втором комплекте резины я показал абсолютный максимум и отдал все силы, что и позволило мне выиграть квалификацию».Синоптики прогнозируют, что воскресная гонка может пройти под дождем.«Мы не знаем, какой будет погода завтра, но я готов соревноваться в любых условиях», – резюмировал действующий чемпион мира.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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