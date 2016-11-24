Стоффель Вандорн: McLaren должна стремиться регулярно быть четвертой по силе командой до конца года
Пилот McLaren Стоффель Вандорн считает, что прорыв команды из Уокинга на Гран При Венгрии является знаком для того, чтобы коллектив регулярно боролся за статус четвертой команды пелотона до конца сезона-2017.До этапа на Хунгароринге у McLaren было всего два очка, однако на гонке в Венгрии Фернандо Алонсо и Вандорн совокупно положили в ее копилку девять зачетных баллов.«Нам нужно поставить себе за цель быть четвертой командой по скорости на регулярной основе, однако в середине пелотона конкуренция крайне ожесточенная, – приводит слова бельгийца ESPN. – Мы прибавляем от гонки к гонке, благодаря чему становимся более конкурентоспособными.С каждым уик-эндом мы видим прибавку. Это говорит о том, что наши небольшие обновления работают».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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