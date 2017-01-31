Nissan создаст кроссовер на базе Leaf - автоновости

В базе данных патентного бюро Малайзии оказалась заявка компании Nissan на регистрацию товарной марки Terra. Автопроизводители часто прибегают к такой уловке, как регистрация товарных марок в небольших странах, чтобы избежать пристального внимания со стороны общественности, поэтому, скорее всего, речь идет о новой глобальной модели.

Конечно, речь могла бы идти об еще одной модели для развивающихся стран, если бы не одно «но». В 2012 году компания Nissan показывала концепт электрического кроссовера с точно таким же названием.

Тогда концепт был оснащен сложной системой: передние колеса приводились в движение силовой установкой от Leaf, а задние — электромотором с водородными топливными ячейками.

Серийная же модель, которая может появиться на свет уже в 2019 году, полностью позаимствует силовую установку от Leaf. То есть, кроссовер будет переднеприводным, но запас его хода превысит 500 километров.

При этом, в Nissan явно ускорят разработку кроссовера: недавно стало известно, что Tesla отказывается от новой платформы для компактного кроссовера Model Y, а сделает его на базе Model 3. Это значительно ускорит разработку машины.

