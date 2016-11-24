ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В Кремниевой долине планируют построить масштабный гоночный комлекс В ближайшем будущем в сердце Кремниевой долины в Калифорнии может появиться собственный Гран При Формулы 1. В городе Сан-Хосе, расположенном к югу от Сан-Франциско, планируется построить гоночный комплекс площадью 550 акров, где будет размещаться трасса, конференц-центр, роскошная гостиница, а также магазины и элитные бутики. Продвижением проекта занимается бизнесмен Уильямс Яо и его компания WY2M. К работе уже привлечены бывший промоутер гонки в Остине Таво Хелмунд и архитектор большинства современных гоночных трасс Герман Тильке. «Во время проведения нашего основного мероприятия – Гран При Формулы 1 в Кремниевой долине – болельщики наряду с гонками смогут своими глазами увидеть новейшие технологии: от электромобилей до беспилотников. Это позволит привлечь внимание всего мира, – прокомментировал Яо. – Вместе с Таво Хелмундом и Германом Тильке мы рассмотрели и почти утвердили проект. Автодром можно будет легко видоизменять и адаптировать к одновременному проведению сразу нескольких событий». Впрочем, пока непонятно, на какие средства планируется финансирование проекта. Одобрение со стороны округа и, естественно, самого руководства Формулы 1 также ещё только требуется получить. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 5-08-2017, 23:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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