Mitsubishi назвала дату возвращения кроссовера ASX в Россию - автоновости

Компания Mitsubishi объявила о возобновлении поставок компактного кроссовера ASX. В середине августа он появится у дилеров на Дальнем Востоке, а с середины сентября модель можно будет приобрести и в других регионах.

Все кроссоверы для российского рынка будут поставляться с завода компании в японском Окадзаки. Рестайлинговая версия ASX получила переднюю часть в фирменной стилистике Dynamic Shield, также его можно отличить по иной антенне, иной форме светодиодных ходовых огней и заднего противотуманного фонаря, расширителям колесных арок. В гамме появился серебристый цвет Sterling Silver Metalic.

В салоне изменилась консоль тоннеля, изменилось расположение USB-разъема. Кроме того, по бокам центральной части консоли появились мягкие накладки. Кроме того, в Mitsubishi говорят, что доработали шумоизоляцию кроссовера.

На российском рынке Mitsubishi ASX будет представлен с 1,6-литровым (117 л.с.) и 2-литровым (150 л.с.) бензиновыми двигателями. Первый будет доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач, второй — с вариатором.

Цены будут объявлены 8 августа этого года.

