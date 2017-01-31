Mitsubishi назвала дату возвращения кроссовера ASX в Россию - автоновости
Mitsubishi назвала дату возвращения кроссовера ASX в Россию
Автор фото: фирма-производитель
Компания Mitsubishi объявила о возобновлении поставок компактного кроссовера ASX. В середине августа он появится у дилеров на Дальнем Востоке, а с середины сентября модель можно будет приобрести и в других регионах.
Все кроссоверы для российского рынка будут поставляться с завода компании в японском Окадзаки. Рестайлинговая версия ASX получила переднюю часть в фирменной стилистике Dynamic Shield, также его можно отличить по иной антенне, иной форме светодиодных ходовых огней и заднего противотуманного фонаря, расширителям колесных арок. В гамме появился серебристый цвет Sterling Silver Metalic.
В салоне изменилась консоль тоннеля, изменилось расположение USB-разъема. Кроме того, по бокам центральной части консоли появились мягкие накладки. Кроме того, в Mitsubishi говорят, что доработали шумоизоляцию кроссовера.
На российском рынке Mitsubishi ASX будет представлен с 1,6-литровым (117 л.с.) и 2-литровым (150 л.с.) бензиновыми двигателями. Первый будет доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач, второй — с вариатором.
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!