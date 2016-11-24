Марк Хьюз: В Mercedes ждут ответа от Феттеля, но он, скорее всего, останется в Ferrari
Британский эксперт-аналитик Формулы 1 Марк Хьюз, отвечая на вопросы читателей Motorsport Magazine, выразил уверенность в том, что Себастьян Феттель вполне мог бы стать напарником Льюиса Хэмилтона в Mercedes в 2018 году.Льюис Хэмилтон обиделся на Вольфа за визит на день рождения Феттеля«Я уверен, что Феттель ещё в прошлом году подписал предварительный контракт с Mercedes на сезон-2018. Сейчас «Серебряные стрелы» ждут дедлайна, при достижении которого немец должен дать ответ.К сожалению, всё идёт к тому, что он скажет «нет» и будет объявлено о новом соглашении с Ferrari. Но возможность выступления Феттеля и Хэмилтона в одной команде была бы вполне реальной, – пишет Хьюз. – Mercedes пригласила Боттаса на один сезон, рассчитывая на приход Феттеля в 2018-м. Но теперь контракт с финном будет продлен».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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