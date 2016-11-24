Нико Хюлькенберг: Система «ореол» защитит в одном из миллионов случаев
Гонщик Renault Нико Хюлькенберг рассказал о том, почему ему не нравится система защиты головы «ореол», которая появится на машинах Формулы 1 со следующего года.«Я никогда не был большим сторонником «ореола» и вообще дополнительной защиты головы, – цитирует Хюлькенберга F1i. – Эта система защитит в одном из миллионов случаев. Поэтому я сомневаюсь, что нам нужна данная защита. Мы только серьёзно испортим вид машин».На пресс-конференции перед Гран При Венгрии Хюлькенберг уже критиковал решение FIA наряду с другими пилотами. Однако его высказывание, как и заявления коллег, были вырезаны FOM из официального видео.«Я нисколько не беспокоюсь по этому поводу. Как и в обычной жизни, мнения бывают разными», – добавил Нико.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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