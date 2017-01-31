Toyota поможет Mazda разработать электромобили. И купит ее акции - автоновости
Toyota поможет Mazda разработать электромобили. И купит ее акции
Автор фото: фирма-производитель
Компании Toyota и Mazda объявили о масштабном сотрудничестве. Прежде всего, Toyota поделится с Mazda технологиями в области создания электромобилей. У самой Mazda нет никаких наработок или технологий в области экологически чистых технологий: часть моделей оснащена «мягким» гибридом с суперконденсатором, а на внутреннем рынке присутствует гибридный вариант Mazda3. Кроме того, Toyota получит 5,05 процентов акций Mazda. В свою очередь Mazda получит 0,25% акций Toyota.
Однако, основной темой сотрудничества станет строительство нового завода в США. Toyota и Mazda инвестируют в него 1,6 миллиарда долларов. Как ожидается, производство на нем начнется в 2021, а мощности позволят выпускать до 300 тысяч автомобилей ежегодно.
Toyota перенесет на данный завод сборку Tacoma и Corolla из Мексики. Решение о строительстве завода связано с политикой президента США Дональда Трампа, который грозится обложить импортируемые автомобили пошлинами, но при этом обещает всяческую поддержку тем производителям, которые увеличивают производство в США и создают новые рабочие места.
Кроме того, две компании будут совместно развивать технологии подключенных автомобилей, которые смогут обмениваться информацией друг с другом (технология V2V).
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!