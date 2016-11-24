Жак Вильнёв: Почему Магнуссен и Сайнс всегда так грязно действуют?
Чемпион мира-1997 Жак Вильнёв раскритиковал Карлоса Сайнса и Кевина Магнуссена в жёстких действиях в борьбе с Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенбергом на Гран При Венгрии.Оба вытолкнули своих оппонентов с трассы, что, по мнению канадца, просто неприемлемо, как и манёвр Оливера Роуленда в сражении с Артёмом Маркеловым в субботней гонке Формулы 2.Кевин Магнуссен нахамил Нико Хюлькенбергу в прямом эфире«Почему? Почему два этих гонщика всегда так грязно действуют?! Это не самый лучший и подходящий стиль для гонок Формулы 1. Но они делают это снова и снова. Просто ноль уважения к соперникам и огромное чувство собственного достоинства. Меня бесит такой подход, – сказал Вильнёв в интервью Motorsport-Magazine. – Да, тот же Макс Ферстаппен провёл скверную гонку, ошибся на первом круге. Подобное неприемлемо на столь высоком уровне, но он не совершал грязных манёвров, как Сайнс и Магнуссен на каждом Гран При и тот парень из Формулы 2.Почему его не наказали?! Позор FIA! Они говорят нам о безопасности, необходимости введения «ореола», но когда происходит такое, ничего не делают. А ведь это хорошая возможность показать всем остальным пример. Затем эти гонщики приходят в Ф1 и делают то же самое здесь».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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