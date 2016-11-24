ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Жак Вильнёв: Почему Магнуссен и Сайнс всегда так грязно действуют? Чемпион мира-1997 Жак Вильнёв раскритиковал Карлоса Сайнса и Кевина Магнуссена в жёстких действиях в борьбе с Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенбергом на Гран При Венгрии. Оба вытолкнули своих оппонентов с трассы, что, по мнению канадца, просто неприемлемо, как и манёвр Оливера Роуленда в сражении с Артёмом Маркеловым в субботней гонке Формулы 2. Кевин Магнуссен нахамил Нико Хюлькенбергу в прямом эфире «Почему? Почему два этих гонщика всегда так грязно действуют?! Это не самый лучший и подходящий стиль для гонок Формулы 1. Но они делают это снова и снова. Просто ноль уважения к соперникам и огромное чувство собственного достоинства. Меня бесит такой подход, – сказал Вильнёв в интервью Motorsport-Magazine. – Да, тот же Макс Ферстаппен провёл скверную гонку, ошибся на первом круге. Подобное неприемлемо на столь высоком уровне, но он не совершал грязных манёвров, как Сайнс и Магнуссен на каждом Гран При и тот парень из Формулы 2. Почему его не наказали?! Позор FIA! Они говорят нам о безопасности, необходимости введения «ореола», но когда происходит такое, ничего не делают. А ведь это хорошая возможность показать всем остальным пример. Затем эти гонщики приходят в Ф1 и делают то же самое здесь».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 5-08-2017, 11:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Команда Ferrari поблагодарила Фелипе Массу за все то, что он сделал для итальянского коллектива и для Ф1 в целом за 15 сезонов в Больших Призах. Прощальный Гран При Абу-Даби станет для 35-летнего... Подробнее Торжественная церемония открытия Второго китайско-российского фестиваля физической культуры и спорта прошла в Уссурийске сегодня, 12 сентября, в спортивном комплексе "Локомотив". 170 участников... Подробнее Во Владивостоке завершился Чемпионат Приморского края по парусному спорту среди крейсерских яхт. Организаторами соревнований выступили департамент по физической культуре и спорту Приморского края и... Подробнее Во Владивостоке, в Центре уличного баскетбола «Спартак, завершился Чемпионат Приморского края по баскетболу 3х3, являющийся региональным этапом Чемпионата России и проводится в абсолютной категории... Подробнее После прошлогоднего поражения в борьбе за титул Нико Росберг заявил, что в году нынешнем вернется в бой с новыми силами. Лоуренс Барретто считает, что пришло время доказать это на деле...... Подробнее В селе Черниговка состоялось открытое первенство Черниговского района по каратэ сетокан. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из г. Спасск-Дальний, г. Владивосток, г. Лесозаводск, п.... Подробнее Дальневосточному дрифту уже более 10 лет. Отсюда, с берегов Японского моря, он распространился по всей стране, и сегодня в России проводится множество соревнований по этой зрелищной и увлекательной... Подробнее Приморские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в Дальневосточном турнире по бильярдному спорту. Также за награды боролись спортсмены Амурской области, республики Саха... Подробнее Фернандо Алонсо назвал замечательным второй день тестов в Барселоне, который пока оказался для McLaren-Honda самым продуктивным за всё межсезонье. Испанец проехал почти 60 кругов, несмотря на... Подробнее По информации AUTOSPORT, причиной схода Нико Росберга на Гран При Сингапура стало повреждение проводки в рулевой колонке посторонним веществом, вызвавшее короткое замыкание. После возникших в гонке... Подробнее