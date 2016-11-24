ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморье вместе со всей страной сыграет в «Оранжевый мяч»

«Вместе со всей страной»: во Владивостоке стартует прием заявок на участие в турнире по уличному баскетболу

12 августа приморская столица примет региональный тур всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2017», который в один день пройдет более чем в 80 городах страны. Игры стартуют в 10.00 на кортах Центра уличного баскетбола «Спартак» (ул. Овчиникова, 34).

Турнир проходит под эгидой Министерства спорта Российской Федерации. Организатор соревнований - федерация баскетбола Приморского края при поддержке краевой администрации.





Соревнования пройдут в шести категориях:

- юноши до 16 лет (2001 гр. и младше);

- девушки до 16 лет (2001 гр. и младше);

- юноши 17-18 лет (1999-2000 г.р.);

- девушки 17-18 лет (1999-2000 г.р.);

- женщины 19 лет и старше (1998 г.р. и старше);

- мужчины 19 лет и старше (1998 г.р. и старше).



Участие для всех команд бесплатное. Победителей и призеров ждут награды и призы.





Правила:

Состав команды: 3 или 4 игрока в заявке и 3 на площадке. Игра проходит на одно кольцо. Продолжительность одной игры 10 минут «грязного» времени или до 11 очков. При равенстве набранных очков по истечении времени команды играют до первого забитого. Финалы во всех категориях проводятся по 10 минут (8 минут грязного времени и 2 минуты чистого) или до 21 очка (при равенстве набранных очков команды играют до первого забитого).





Подробная информация и бланк заявки на сайте федерации баскетбола Приморского края http://prim-basket.ru/





Контакты: Дмитрий Мягких, тел. 8914-969-08-70





Источник : СпортПриморье







Опубликовано: 5-08-2017, 10:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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