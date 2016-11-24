ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Шарль Леклер помог Антонио Джовинацци на тестах Pirelli в Барселоне Официальный поставщик шин Pirelli завершил двухдневные тесты в рамках подготовки к сезону-2018. Испытания прототипов новых покрышек прошли на трассе в Барселоне при содействии команды Ferrari. В четверг за руль машины SF70H сел Антонио Джовинацци, однако из-за технических проблем программа дня была завершена досрочно. Поэтому в пятницу пришлось наверстывать упущенное время - планировалось проехать не менее 1200 километров, т.е. дистанцию четырёх Гран При, так что на подмогу Джовинацци был приглашён другой слушатель гоночной Академии Ferrari Шарль Леклер. Итальянец проехал 152 круга (707,56 км), после чего передал машину монегаску, который провёл оставшуюся часть дня. Следующие тесты Pirelli пройдут 7-8 сентября на Поль-Рикаре с участием Mercedes.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 5-08-2017, 08:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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