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На выходных в Москве перекроют часть улиц - автоновости

На выходных в Москве перекроют часть улиц - автоновостиНа выходных в Москве перекроют часть улиц

Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

Реконструкция Тверской улицы в Москве входит в завершающую стадию. В ближайшие выходные, с полуночи субботы 5 августа до пяти утра понедельника 7 августа будет перекрыто движение по части этой магистрали, а ограничения затронут и соседние улицы. Автомобили не смогут проехать по Тверской улице от Пушкинской до Триумфальной площади.

За выходные на этих участках уложат 47 тысяч квадратных метров асфальта единым ковром, без стыков. Это позволит новому покрытию прослужить дольше. Также отдельные дорожные ограничения коснутся Лесной и еще шести улиц, а также нескольких переулков.

К масштабным работам по укладке асфальта подготовились заранее. На участке от Пушкинской площади до Белорусского вокзала уложили нижний слой покрытия толщиной шесть сантиметров. Также полностью завершены работы по созданию разворотного кольца для трамваев на площади Тверская Застава, проложены рельсы до соединения с трамвайными путями на Лесной улице. Общая длина этого участка — 1,2 километра.

«Сейчас идет прокладка питающего кабеля и контактной сети на Лесной улице, а также устройство трамвайных плит», — пояснили в Департаменте капитального ремонта.

Также для движения будут закрыты семь переулков, которые примыкают к этому участку Тверской (Благовещенский, Мамоновский, Малый Палашевский, Старопименовский (до его пересечения с Воротниковским переулком), Дегтярный (до его пересечения с Воротниковским переулком), Настасьинский, Большой Путинковский).

Объехать Тверскую можно будет по Оружейному переулку, Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам, Тверскому и Страстному бульварам, а также по параллельным дорогам — Малой Дмитровке, Воротниковскому, Ермолаевскому, Трехпрудному и Сытинскому переулкам.

На 1-й Тверской-Ямской улице движение в эти выходные будет перекрыто полностью, а на прилегающих улицах — частично. Ограничат проезд на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большой Грузинской до их пересечения с 1-й Брестской.

На участке Большой Грузинской улицы (между 1-й и 2-й Брестскими улицами) для автомобилистов будет открыта одна полоса в сторону улицы Красная Пресня. С 00:00 субботы, 5 августа, до 00:00 воскресенья, 6 августа, автомобилисты смогут выехать с 1-й Брестской улицы на Ленинградский проспект в сторону области. Однако с 00:00 воскресенья по 05:00 понедельника участок 1-й Брестской улицы (от Большой Грузинской до Тверской Заставы) перекроют полностью.

2-я Брестская улица останется полностью открытой для проезда — по ней автомобилисты смогут объехать 1-ю Тверскую-Ямскую улицу.

Также будет закрыто движение по улице Чаянова, переулку Александра Невского, 1-му и 2-му Тверским-Ямским переулкам до их пересечения с 2-й Тверской-Ямской улицей.

Движение по 2-й Тверской-Ямской улице ограничат. На участке от 1-го до 2-го Тверского-Ямского переулка для автомобилей окажется доступна одна полоса в сторону Лесной улицы. От 2-го Тверского-Ямского переулка до переулка Александра Невского движение будет открыто в обе стороны. На отрезке от переулка Александра Невского до Лесной улицы движение перекроют полностью.

В эти же дни недоступными для автомобилистов окажутся три участка площади Тверская Застава — от Лесной улицы до Бутырского Вала, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской и от 1-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   5-08-2017, 04:40      |      Категория:  Автоновости
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