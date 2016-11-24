Паскаль Верляйн: Я не представляю себя в гонках Формулы E
Паскаль Верляйн опроверг предположения о том, что может продолжить карьеру в электрической серии Формула E, если вдруг останется без места в Ф1 на сезон-2018.По слухам, в следующем году протеже Mercedes, скорее всего, не будет выступать за Sauber, поскольку с большой вероятностью уступит место одному из слушателей гоночной Академии Ferrari Антонио Джовинацци или Шарлю Леклеру.Возможным вариантом для Паскаля считается переход в Формулу E, но сам он признает, что не горит желанием садиться за руль электромобиля.Паскаль Верляйн вынужден будет покинуть Ф1?«Я люблю громкий звук мотора, мощность и запах бензина. Просто не представляю себя в гонках Формулы E», – цитирует Верляйна F1i.Возвращение немца в DTM также маловероятно, учитывая, что следующий сезон станет последним для Mercedes в данной серии.«Я узнал об этом ещё до официального заявления, поскольку поддерживаю связь с некоторыми сотрудниками HWA. Думаю, сложилась очень непростая ситуация», – добавил Паскаль.Впрочем, босс Mercedes Motorsport Тото Вольф уже поспешил успокоить болельщиков Верляйна.«На рынке пилотов много движений, – сказал он. – В ближайшие две недели может произойти несколько интересных событий».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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