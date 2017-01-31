В МВД определились с тем, какие изменения нельзя вносить в конструкцию автомобиля - автоновости

В МВД, кажется, не совсем правильно поняли посыл руководства об упрощении порядка согласований внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Напомним, что по крайней мере последние два года сотрудники ГИБДД повально отлавливают доработанные внедорожники, тюнингованные автомобили и мотоциклы с доработками и выносят представления о запрете эксплуатации до приведения автомобиля в первозданный вид.

В проекте постановления правительства указывается, что в любом случае не допускаются переделки, которые повлекут за собой уничтожение VIN-номера, увеличение полной массы автомобиля, увеличение его габаритов и базы (если это не предусмотрено производителем), а также установка кузова другого автомобиля.

Не нужно никак согласовывать установку деталей, которые разрешены производителем для данного конкретного автомобиля. А вот для всего остального по-прежнему требуется довольно долгая и муторная процедура согласования. Только теперь в ней появляется сотрудник технадзора, который будет проверять, включена ли лаборатория в Единый реестр органов сертификации. В заключении последней должны быть даны оценка вносимых изменений, даны рекомендации по работам и оборудованию и даже рекомендован автосервис, который эти работы может провести.

То есть, согласно новому проекту для большинства автовладельцев, которые подготовили свой автомобиль для бездорожья и для мотоциклистов, которые установили, например, дуги безопасности, ничего не меняется. А если они хотят все сделать по закону, то теоретически процедура только усложняется, так как теперь в ней появляются сотрудники ГИБДД, которые будут проводить проверки. Сейчас, с заключением лаборатории в ГИБДД достаточно получить разрешение на внесение изменений и с ним уже отправляться в автосервис.