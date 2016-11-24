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Регата "Кубок Владивостока" вступила в завершающую стадию

Регата "Кубок Владивостока" вступила в завершающую стадию
2 августа состоялась 10-ая гонка регаты «Кубок Владивостока». Напомним, каждую среду акватория Амурского залива становится местом ожесточенных баталий для яхт двух классов – «Конрад 25Р» и «Platu 25». Всего таких гонок в сезоне проводится 12, по итогам которых определяются лучшие экипажи Владивостока в обоих классах яхт. Сейчас уже можно сказать, что «Кубок Владивостока» вступил в свою завершающую стадию.

Вчерашняя гонка выдалась жаркой. Яхты вышли на воду при ровном южном ветре силой 8 метров в секунду, на порывах доходящем до 11 метров. Дистанцию выставили таким образом, чтобы одна гонка по времени укладывалась приблизительно в 22 минуты. Учитывая отличные ветровые условия, гоночный комитет принял решение провести плановую десятую гонку, а также вторую гонку, которую пришлось отменить в июне по причине полного отсутствия ветра.

Результаты двух вчерашних гонок в зачетной группе Platu 25 у одних и тех же экипажей нестабильны. Так, в первой гонке «Алиса» (капитан Владимир Ермаков) пришла первой, а во второй – пятой. «Наутилус» (капитан Михаил Ермаков) в первой гонке девятые, во второй – первые. Равное количество очков – по три в обеих гонках – набрал только экипаж «Бригады С» (капитан Никита Стральский).

Более ровные приходы показали «конрада». Четверка лидеров – «Okey», «Джайв», «Камертон», «Артист» - сохраняющая свои позиции в течение всего сезона, контролировала друг друга, стремясь к максимальному результату.

Несмотря на крепкий ветер, эти гонки обошлись без протестов, лодки аккуратно расходились на знаках, что говорит о высоком профессионализме экипажей.

Следующая гонка для некоторых команд станет решающей. После нее будет второй выброс наихудшего результата, и лидеры сменятся.


По итогам всех проведенных гонок лидерами являются:



В зачетной группе "Конрад 25 Р":

1 место - яхта "Okey", капитан Глеб Брант;

2 место - яхта "Джайв", капитан Александр Некрасов;

3 место - яхта "Камертон", капитан Сергей Шилакин.



В зачетной группе "Platu 25":

1 место - яхта "Depeche Mode", капитан Валерий Диченко;

2 место - яхта "Бригада С", капитан Никита Стральский;

3 место - яхта Metallica", капитан Вячеслав Селезнёв.



Пресс-центр яхт-клуба "Семь футов"



Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   4-08-2017, 18:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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