В Москве назвали улицы, откуда чаще всего эвакуируют автомобили - автоновости

Столичные власти продолжают бороться с неоплатившими парковку или оставившими автомобили под запрещающим знаком водителями. Заодно там посмотрели и выяснили, откуда чаще всего эвакуируют автомобили.

Лидерами рейтинга стали Цветной бульвар, Пресненская набережная и Зеленый проспект в июле 2017 года стали лидерами по количеству нарушений правил парковки. Так, с Цветного бульвара на спецстоянки ГКУ «АМПП» было перемещено 298 машин-нарушителей, а с Пресненской набережной и Зеленого проспекта – 277 и 250 автомобилей соответственно.

«Места, где выявлено больше всего нарушений правил парковки, очень популярны среди горожан в выходные и в будние дни. Например, на Цветном бульваре расположен московский цирк Никулина, большой торговый центр, бизнес центры и еще много мест, которые привлекают внимание москвичей и гостей столицы. Парковка машины в неположенном месте в таких случаях может создавать существенные помехи для всех участников дорожного движения. Мы просим автомобилистов пользоваться оборудованными парковками и не подвергать опасности других людей», - цитирует Единый транспортный портал города пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В Москве решение об эвакуации автомобиля принимается инспекторами ГИБДД либо МАДИ. Перемещение на спецстоянку осуществляют сотрудники ГКУ «АМПП». При этом в Москве на сегодняшний день действует 10 специализированных стоянок.

Эвакуация на штрафстоянки платная и зависит от мощности двигателя. В среднем водителям приходится платить по 5000 рублей за «услуги» эвакуаторов, причем в правительстве города и фирмах, осуществляющих эвакуацию говорят о том, что эта сумма недостаточна и не покрывает расходы.

