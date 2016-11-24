ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фредерик Вассёр: Sauber должна выступать на уровне Force India и Williams Новый руководитель Sauber Фредерик Вассёр заявил, что в его планах поднять швейцарскую команду на уровень Force India и Williams. «В среднесрочной перспективе у нас нет амбиций опередить Mercedes или Ferrari, но мы должны как можно скорее вступить в сражение с такими частными командами, как Force India и Williams, – сказал Фредерик в комментарии Auto Hebdo. – Мы должны бороться в первой половине пелотона и сражаться за подиумы. Для того, чтобы достигнуть поставленной цели, нам необходима реструктуризация, улучшение инфраструктуры и всего прочего. Мы уже добились определенного прогресса». Напомним, что в сезоне-2017 Sauber добыла пять очков и находится на последнем десятом месте в Кубке конструкторов.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 4-08-2017, 16:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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