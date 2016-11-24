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«Приморочка» начитает предсезонный сбор во Владивостоке

«Приморочка» начитает предсезонный сбор во Владивостоке
2 августа игроки «Приморочки» собрались во Владивостоке. 3 и 4 августа у игроков запланировано прохождение медицинской комиссии, а 5 августа команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Уссурийск.



Начнется сезон для нашей команды с Кубка Сибири и Дальнего Востока, который пройдет в Иркутске с 25 по 30 сентября.



Чемпионат Высшей лиги «А» наша команда начнет домашними матчами с дебютантом лиги московским «Лучом» 7, 8 октября.



Также в этом сезоне «Приморочка» сыграет в Кубке России, предварительный этап которого пройдет с 1 по 3 ноября. Место проведения и соперников нашей команды Всероссийская федерация волейбола опубликует после 10 сентября.



Перед началом сезона команда доукомплектовалась приморской спортсменкой Алиной Щукиной.

Алина родилась в городе Большой Камень. Волейболом начала заниматься в 11 лет, когда в школу подбирать себе в секцию высоких девочек пришла тренер Елена Викторовна Горбачева. Тогда Алина была на голову выше своих сверстниц, а сейчас рост 16-летней волейболистки – 182 см.



Занимаясь в старшей группе большекаменской спортшколы у тренера Виктора Андреевича Голубева, Алина в составе команды Приморского края выигрывала зональный этап первенства России, принимала участие в Международных играх «Дети Азии».



Игроком «Приморочки» Алина Щукина стала в прошлом году, тренировалась с основной командой, но из-за ограничения минимального возраста Положением чемпионата России, не могла попадать в заявку команды в Высшей лиге «А». Но игровую практику получала – играла в чемпионате Приморского края за родной Большой Камень, а с краевой сборной стала победителем зонального этапа Всероссийской Спартакиады учащихся в Хабаровске и приняла участие в финальном этапе в Анапе. С 2017 года к участию в чемпионате допускаются игроки 2001 года рождения.



«Тренироваться с главной командой Приморского края очень тяжело, ответственно, но интересно, - рассказывает о прошлом сезоне Алина Щукина. – Девочки очень опытные, хорошо обученные, мастеровитые. Атмосфера в команде невероятная – все дружелюбные, и, если что-то у меня не получалось, все подсказывали, подбадривали. Я прекрасно понимаю – чтобы заслужить время на площадке, надо еще очень и очень много работать, много и усердно тренироваться. Конечно, мне хочется стать профессиональным игроком, играть за «Приморочку», но на моей позиции в команде играют очень сильные волейболистки – Марина Бондарева, Юлия Гильманова, Ольга Ефимова, Софья Кирикова, работа с ними – уже большой опыт, но игровой опыт можно получить только в игре, и я очень хочу сама выйти на площадку в форме «Приморочки» в новом сезоне».



Щукина Алина Олеговна

Доигровщица

Рост: 182 см.

Дата рождения: 30.04.2001

Место рождения: г. Большой Камень, Приморский край



Пресс-служба ВК "Приморочка"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   4-08-2017, 14:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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