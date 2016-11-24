Вышел официальный трейлер режима карьеры в видеоигре F1 2017
Официальный профиль Codemasters на YouTube опубликовал трейлер видеоигры F1 2017, посвященный режиму карьеры.«Карьерный режим пользовался огромным успехом в прошлом году, поэтому мы продолжили развивать это направление, чтобы на его основе создать более всесторонний и глубокий режим уже в F1 2017, – сказал креативный директор Codemasters F1 Ли Мазер. – Мы добавили аватары пилотесс, новые локации паддока и нового персонажа, который поможет вам развивать как машину, так и команду».В режиме карьеры игроки должны будут следить за километражом, которые проходят все элементы силовой установки, а в случае превышения лимита на использование компонентов их ждут штрафы на стартовой решетке.В F1 2017 также появится возможность выступления на альтернативных конфигурациях автодромов в Сильверстоуне, Бахрейне, Остине и Сузуке и добавлена опция проведения ночного Гран При Монако. Это и многое другое ждет игроков в режиме карьеры F1 2017.Напомним, что релиз видеоигры запланирован на 25 августа.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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