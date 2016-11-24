Во Владивостоке пройдет «Зарядка со стражем порядка»

11 августа во Владивостоке пройдет спортивная акция для подростков «Зарядка со стражем порядка». Открытую тренировку на стадионе гимназии № 2 для всех желающих ребят проведут спортсмены, служащие в органах внутренних дел Приморского края. Мероприятие приурочено к празднованию Всероссийского дня физкультурника. Его четвертый год организуют МКУ «Молодежный ресурсный центр» и УМВД России по Приморскому краю.

Кроме этого, мальчишки и девчонки увидят показательные выступления кинологов и выставку специальных средств, применяемых стражами порядка в служебной деятельности. Также будет организована познавательная эстафета, которую проведут сотрудники ГИБДД.





«Акция "Зарядка со стражем порядка” – необычное социально-профилактическое мероприятие. В ее рамках юные горожане не только приобщаются к здоровому образу жизни, но и имеют возможность познакомиться с работой различных подразделений полиции, пообщаться с лучшими представителями правоохранительных органов, ведь спортсмены-полицейские – достойный пример для подрастающего поколения», – отметил член Общественного совета при УМВД по Приморскому краю, директор Молодежного ресурсного центра Андрей Волков.

«Зарядку со стражем порядка» проведут опытные спортсмены-полицейские. Среди них, лейтенант полиции, старший инспектор по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку Виктория Климина. Она является мастером спорта международного класса по легкой атлетике, восьмикратная чемпионка МВД России по летнему служебному двоеборью, легкоатлетическому кроссу и биатлону.

Вместе с Викторией Климиной зарядку проведут мастер спорта по легкой атлетике, чемпион Приморского края в беге на 10 тысяч метров, лейтенант внутренней службы Василий Демиденков, а также подполковник полиции в отставке, обладатель первого разряда по рукопашному бою Дмитрий Маличенко.

Акция «Зарядка со стражем порядка» состоится 11 августа в 11 часов на стадионе МБОУ «Гимназия №2» (Океанский проспект, 143). Телефон для справок: 222-22-94. Вход свободный.





Пресс-служба администрации г. Владивостока