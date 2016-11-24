В возрасте 70 лет скончался легендарный Анхель Ньето
Сегодня, 3 августа, ушел из жизни легендарный мотоциклетный гонщик Анхель Ньето.13-кратный чемпион мира в классах 50 и 125 кубических сантиметров получил несовместимые с жизнью травмы в результате дорожной аварии.26 июля Анхель на квадроцикле столкнулся с машиной: Ньето упал с квадроцикла и ударился головой о землю, получив серьезные травмы.Испанца поместили в искусственную кому. Доктора планировали вывести его из комы в начале недели, но сегодня утром его состояние ухудшилось из-за отека головного мозга, что и стало причиной смерти.За свою карьеру Ньето выиграл 90 гонок, 139 раз стоял на подиуме и завоевал 16 поул-позиций.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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