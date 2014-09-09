ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Андреа Довициозо: Если Ducati хочет бороться за титул, то должна прибавить Вторая подряд победа Ducati не отражает реальной формы итальянской команды, считает Андреа Довициозо. Спустя неделю после своего великолепного триумфа на домашнем этапе в Муджелло итальянец выиграл Гран При Каталонии, опередив на финише на 3,5 секунды действующего чемпиона Марка Маркеса. В чемпионате Довициозо разом сократил отставание от лидера Маверика Виньялеса до семи очков, но пока не спешит радоваться. «Не хочу жаловаться, но мы по-прежнему должны прибавлять, – цитирует Довициозо AUTOSPORT. – Трасса в Муджелло хорошо подошла нашему байку как в этом году, так и в прошлом. Сегодня была совсем другая история. Мы были быстрейшими, но гонка получилась странной, и скорость не была ключевым фактором. Никто не мог атаковать в полную силу, так как шинам не хватало сцепления с трассой. Но за счёт более мощного двигателя у меня было преимущество на прямых. К сожалению, результат не отражает реальный расклад сил. Нам необходимо прибавить в нескольких других аспектах. Не хочу сгущать краски, но я реалист. Если мы хотим побороться за титул в этом сезоне, то должны прибавить и стать конкурентоспособнее. В некоторых предыдущих гонках мы уступали лидерам 25 секунд на финише. При таких обстоятельствах сложно рассчитывать на борьбу за победу в чемпионате, поскольку уровень конкуренции очень высокий. Так что я не испытываю большого восторга. Мы должны продолжать работать, а не любоваться отставанием в семь очков в чемпионате».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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