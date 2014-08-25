Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Porshce 911 Turbo S получил версию Exclusive - автоновости

Porshce 911 Turbo S получил версию Exclusive - автоновостиPorshce 911 Turbo S получил версию Exclusive

Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche представила спецсерию Exclusive Series купе 911 Turbo S. Эта версия действительно эксклюзивна — всего будет выпущено 500 экземпляров купе, которые окрашены в «золотой» цвет. Впрочем, в Porsche говорят, что если золотистый цвет вас не устраивает, то для Exclusive Series будут доступны и другие варианты окраски кузова.

Помимо кузова золотые акценты имеют и 20-дюймовые легкосплавные колеса черного цвета. Передний спойлер, крыша, пороги и капот машины изготовлены из углеволокна. У купе иные задний бампер и антикрыло из пакета Turbo Airokit. На машине установлена новая выпускная система из нержавеющей стали.

Однако, одними косметическими переделками в компании не ограничились. Мощность 3,8-литрового турбодвигателя специально для Exclusive Series была увеличена на 27 л.с. и теперь составляет 607 л.с. До 100 км/ч купе разгоняется за 2,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 330 км/ч. Чтобы обеспечить эффективное торможение задние колеса обзавелись керамическими тормозами. Porsche 911 Turbo S Exclusive Series получил полноуправляемой шасси, системы Porsche Dynamic Control Chassis и Sport Chrono в качестве базового оборудования.

В салоне купе установлены спортивные сиденья с обшивкой из перфорированной кожи с 18 электрорегулировками. Салон отделан кожей и Алькантарой. Пороги выполнены из углеволокна, на каждом имеется порядковый номер экземпляра из спецсерии.

Если одного автомобиля мало, то вдовесок к нему Porsche предлагает приобрести часы от Porsche Design, а также набор багажных сумок, выполненных в единой стилистике с экслюзивным купе.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:09      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
На смену купе Nissan 370Z придет новый спорткар в кузове тарга - автоновости
25-08-2014, 15:01, Автоновости
Японский автопроизводитель Nissan готовится выпустить новый спорткар, который унаследует традиции купе 370Z....
Подробнее
Американский авторынок в феврале остался на прошлогоднем уровне - автоновости
6-03-2014, 12:01, Автоновости
По итогам февраля американский рынок автомобилей продемонстрировал тот же результат, что и годом ранее....
Подробнее
В мае объем российских продаж Nissan увеличился на 31 процент - автоновости
12-06-2016, 07:44, Автоновости
Наиболее популярными моделями компании оказались кроссоверы....
Подробнее
Летающий автомобиль не прошел тестовые испытания - автоновости
16-05-2015, 09:00, Автоновости
Уникальный летающий автомобиль из Словакии не прошел тестовые испытания и буквально упал с неба....
Подробнее
Аналитики подвели итоги уходящего года для автомобильного рынка РФ - автоновости
3-01-2015, 19:00, Автоновости
Специалисты российского аналитического агентства «Автостат» подвели итоги работы автомобильного рынка в уходящем году и поделились прогнозами на будущий год....
Подробнее
Lada Vesta выпустят в четырех комплектациях
1-05-2014, 14:10, Автоновости
Президент АвтоВАЗа Бу Инге Андерссон сообщил, что новинка будет предлагаться российским покупателям в четырех комплектациях, состав которых окончательно не определен....
Подробнее
Mitsubishi возобновляет производство «скандальных» малолитражек - автоновости
5-07-2016, 00:07, Автоновости
Mitsubishi eK-Wagon и eK-Space, а также Nissan Dayz и Dayz Roox....
Подробнее
Audi привезла в Детройт предсерийный Q8 - автоновости
15-01-2017, 12:57, Автоновости
Ожидается, что серийная версия немецкого кроссовера появится на мировом рынке в следующем году....
Подробнее
Автодор увеличил протяженность платного участка трассы М4 - автоновости
24-07-2016, 19:50, Автоновости
Изменения начнут действовать с 1 апреля 2016 года....
Подробнее
Эксперты нашли уязвимость в стандартных сигнализациях автомобилей Volkswagen AG - автоновости
12-08-2016, 19:42, Автоновости
Под угрозой несанкционированного доступа оказались автомобили брендов Audi, Volkswagen, Seat и Skoda....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU