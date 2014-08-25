Porshce 911 Turbo S получил версию Exclusive - автоновости

Компания Porsche представила спецсерию Exclusive Series купе 911 Turbo S. Эта версия действительно эксклюзивна — всего будет выпущено 500 экземпляров купе, которые окрашены в «золотой» цвет. Впрочем, в Porsche говорят, что если золотистый цвет вас не устраивает, то для Exclusive Series будут доступны и другие варианты окраски кузова.

Помимо кузова золотые акценты имеют и 20-дюймовые легкосплавные колеса черного цвета. Передний спойлер, крыша, пороги и капот машины изготовлены из углеволокна. У купе иные задний бампер и антикрыло из пакета Turbo Airokit. На машине установлена новая выпускная система из нержавеющей стали.

Однако, одними косметическими переделками в компании не ограничились. Мощность 3,8-литрового турбодвигателя специально для Exclusive Series была увеличена на 27 л.с. и теперь составляет 607 л.с. До 100 км/ч купе разгоняется за 2,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 330 км/ч. Чтобы обеспечить эффективное торможение задние колеса обзавелись керамическими тормозами. Porsche 911 Turbo S Exclusive Series получил полноуправляемой шасси, системы Porsche Dynamic Control Chassis и Sport Chrono в качестве базового оборудования.

В салоне купе установлены спортивные сиденья с обшивкой из перфорированной кожи с 18 электрорегулировками. Салон отделан кожей и Алькантарой. Пороги выполнены из углеволокна, на каждом имеется порядковый номер экземпляра из спецсерии.

Если одного автомобиля мало, то вдовесок к нему Porsche предлагает приобрести часы от Porsche Design, а также набор багажных сумок, выполненных в единой стилистике с экслюзивным купе.

