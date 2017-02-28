Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге
Душан Боркович выиграл драматичную первую гонку TCR на Зальцбургринге, несмотря на атаки со стороны Мато Хомолы.В первом повороте Боркович оказался впереди Хомолы в борьбе за первое место, в то время как третьим удержался Пепе Ориола.Аттила Тасси и Роб Хафф начали гонку в конце и благодаря хорошему старту смогли прорваться на 13-е и 17-е места соответственно уже на первом круге.На третьем круге в борьбе за пятое место Стефано Комини прошел Томаса Ягера в первом повороте, затем быстро одолел Джеймса Нэша и Ориолу.Гонка была полна инцидентов: сначала в гравии оказались Данкан Энде и Милован Веснич, хотя британец смог продолжить гонку, несмотря на полученный прокол. Пока пелотон добирался до сейфти-кара, в девятом повороте случилась серьезная авария с участием Роба Хаффа, из-за которой он не сможет принять участия во второй гонке.Пять кругов автомобиль безопасности находился на трассе, после чего Хомола опять начал атаковать Борковича, но потом ему пришлось отбиваться от атак Комини. Тем временем Ягер сумел обойти оба SEAT и вернуться на четвертую позицию.Спустя некоторое время гонка снова была приостановлена автомобилем безопасности: на этот раз Жан-Карл Вернэ в том самом же девятом повороте разбил свой автомобиль. Спустя 14 кругов на трассе вывесили красные флаги, и Боркович был объявлен победителем.Благодаря третьему месту Комини сократил отставание до трех очков от Вернэ.Во второй гонке в поула стартует Роберто Кольчаго. Поз. Пилот Команда Время/Отст. 1. Душан Боркович GE-Force 24.50,968 2. Мато Хомола DG Sport Competition +0,873 3. Стефано Комини Comtoyou Racing +1,465 4. Томас Ягер Kissling Motorsport +1,964 5. Пепе Ориола Lukoil Craft-Bamboo Racing +2,638 6. Джеймс Нэш Lukoil Craft-Bamboo Racing +3,098 7. Давит Каджая GE-Force +4,006 8. Йенс Моллер Reno Racing +4,631 9. Аттила Тасси M1RA +4,855 10. Фредерик Вервиш Comtoyou Racing +5,373 11. Даниэль Ллойд Lukoil Craft-Bamboo Racing +5,556 12. Роберто Кольчаго M1RA +5,995 13. Джанни Морбиделли West Coast Racing +6,753 14. Грегуар Демустье DG Sport Competition +7,825 15. Джакомо Алтое West Coast Racing +8,626 16. Энрико Беттера Pit Lane Competizioni +10,834 17. Жан-Карл Вернэ Leopard Racing Team WRT -1 круг 18. Данкан Энде Icarus Motorsports -3 круга Не классифицированы:
Стиан Паульсен Stian Paulsen Racing 8 кругов
Роб Хафф Leopard Racing Team WRT 7 кругов
Милован Веснич ASK Vesnic 7 кругов
Луиджи Феррара Top Run Motorsport 0 кругов
Ференц Фица Zele Racing 0 кругов Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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