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Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге

Душан Боркович выиграл драматичную первую гонку TCR на Зальцбургринге, несмотря на атаки со стороны Мато Хомолы.

В первом повороте Боркович оказался впереди Хомолы в борьбе за первое место, в то время как третьим удержался Пепе Ориола.

Аттила Тасси и Роб Хафф начали гонку в конце и благодаря хорошему старту смогли прорваться на 13-е и 17-е места соответственно уже на первом круге.

На третьем круге в борьбе за пятое место Стефано Комини прошел Томаса Ягера в первом повороте, затем быстро одолел Джеймса Нэша и Ориолу.

Гонка была полна инцидентов: сначала в гравии оказались Данкан Энде и Милован Веснич, хотя британец смог продолжить гонку, несмотря на полученный прокол. Пока пелотон добирался до сейфти-кара, в девятом повороте случилась серьезная авария с участием Роба Хаффа, из-за которой он не сможет принять участия во второй гонке.

Пять кругов автомобиль безопасности находился на трассе, после чего Хомола опять начал атаковать Борковича, но потом ему пришлось отбиваться от атак Комини. Тем временем Ягер сумел обойти оба SEAT и вернуться на четвертую позицию.

Спустя некоторое время гонка снова была приостановлена автомобилем безопасности: на этот раз Жан-Карл Вернэ в том самом же девятом повороте разбил свой автомобиль. Спустя 14 кругов на трассе вывесили красные флаги, и Боркович был объявлен победителем.

Благодаря третьему месту Комини сократил отставание до трех очков от Вернэ.

Во второй гонке в поула стартует Роберто Кольчаго.
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Душан Боркович
GE-Force
24.50,968
2.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Мато Хомола
DG Sport Competition
+0,873
3.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Стефано Комини
Comtoyou Racing
+1,465
4.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Томас Ягер
Kissling Motorsport
+1,964
5.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Пепе Ориола
Lukoil Craft-Bamboo Racing
+2,638
6.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Джеймс Нэш
Lukoil Craft-Bamboo Racing
+3,098
7.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Давит Каджая
GE-Force
+4,006
8.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Йенс Моллер
Reno Racing
+4,631
9.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Аттила Тасси
M1RA
+4,855
10.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Фредерик Вервиш
Comtoyou Racing
+5,373
11.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Даниэль Ллойд
Lukoil Craft-Bamboo Racing
+5,556
12.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Роберто Кольчаго
M1RA
+5,995
13.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Джанни Морбиделли
West Coast Racing
+6,753
14.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Грегуар Демустье
DG Sport Competition
+7,825
15.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Джакомо Алтое
West Coast Racing
+8,626
16.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Энрико Беттера
Pit Lane Competizioni
+10,834
17.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Жан-Карл Вернэ
Leopard Racing Team WRT
-1 круг
18.
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Данкан Энде
Icarus Motorsports
-3 круга
Не классифицированы:
 
 
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Стиан Паульсен
Stian Paulsen Racing
8 кругов
 
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Роб Хафф
Leopard Racing Team WRT
7 кругов
 
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Милован Веснич
ASK Vesnic
7 кругов
 
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Луиджи Феррара
Top Run Motorsport
0 кругов
 
Душан Боркович одержал победу в первой гонке в Зальцбурге Ференц Фица
Zele Racing
0 кругов

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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