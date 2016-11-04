Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC

Отт Танак до 25,5 секунд увеличил отрыв от Яри-Матти Латвалы по итогам двух воскресных допов Ралли Сардиния.

Подопечный M-Sport, ранее никогда не выигрывавший этапы WRC, потерял немного времени на первом допе, но потом, на Sassari-Argentiera, сумел вновь оторваться во многом благодаря пятисекундной остановке Латвалы.
Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC
© autosport.com

Однако не так уж всё просто далось Тянаку, у которого образовалась пробоина в корпусе, из-за чего вся машина внутри оказалась в пыли. Эстонец надеется, что команда успеет залатать дыру перед следующим допом.

В качестве награды для своих механиков, восстановивших автомобиль перед третьей секцией, Хейден Паддон показал лучшее время первого утреннего допа, а его напарник Дани Сордо выиграл 17-й спецучасток.

Третья Hyundai Тьерри Нёвиля продолжает замыкать тройку лидеров в 40 секундах от Латвалы и на 1.24,7 впереди Эсапекки Лаппи.

Лаппи проехал быстрее своего напарника по команде Toyota Юхо Ханнинена на обоих допах.

Лидер чемпионата Себастьен Ожье планирует заработать очки на суперспецучастке, поэтому лишний раз решил не выжимать всё из автомобиля, которым по ходу ралли он в основном расчищал дороги.

Он занимает шестое место, впереди Мадса Остберга и новичка Citroen Андреаса Миккельсена, последнего автомобиля WRC в топ-10.
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC Отт Тянак
M-Sport World Rally Team
3:11.00,7
2.
Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC Яри-Матти Латвала
Toyota Gazoo Racing WRC
+25,5
3.
Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC Тьерри Нёвиль
Hyundai Motorsport
+1.05,2
4.
Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC Эсапекка Лаппи
Toyota Gazoo Racing WRC
+2.29,9
5.
Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC Юхо Хяннинен
Toyota Gazoo Racing WRC
+3.14,2
6.
Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC Себастьен Ожье
M-Sport World Rally Team
+3.39,0
7.
Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC Мадс Остберг
M-Sport World Rally Team
+4.17,5
8.
Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC Андреас Миккельсен
Citroen Total Abu Dhabi WRT
+8.04,2
9.
Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC Эрик Камилли
M-Sport World Rally Team
+10.24,6
10.
Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC Ян Копецки
Skoda Motorsport II
+10.29,1

 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росс Браун: Маркионе не стоит вмешиваться в дела команды
4-11-2016, 11:48, Спорт
Бывший технический директор Ferrari Росс Браун поделился мнением по поводу ситуации в Скудерии, для которой сезон-2016 начался с цели бороться за титул, а заканчивается полнейшим разочарованием,...
Подробнее
Хорхе Лоренсо: Наконец-то я провёл хороший уик-энд
15-08-2016, 14:48, Спорт
Действующий чемпион мира Хорхе Лоренсо признал, что третье место на подиуме Гран При Австрии можно сравнить с победой после серии неудачных гонок. После победы в Муджелло испанец заработал всего семь...
Подробнее
Пэдди Лоу: В 2016 году двигатели станут значительно громче
23-01-2016, 18:41, Спорт
Исполнительный технический директор Mercedes Пэдди Лоу уверен, что изменения в конструкции выхлопной трубы в 2016 году должны помочь повысить звук нынешних турбодвигателей V6. «Раньше регулировочный...
Подробнее
Адлан Кацаев:
25-03-2014, 19:40, Спорт
Адлан Кацаев является одним из самых колоритных футболистов "Луча-Энергии": такой роскошной рыжей бороде мог бы позавидовать сам Фридрих Барбаросса. Однако правый хав нашей команды выделяется не...
Подробнее
Сборная Приморья отправилась в Японию на чемпионат мира по кудо
9-11-2014, 04:45, Спорт
В субботу из владивостокского аэропорта в Токио вылетели приморские кудоисты, чтобы принять участие в 4-ом Чемпионате мира, который состоится с 13 по 16 ноября. На международном турнире от Японии в...
Подробнее
«Адмирал» всухую обыграл чемпиона КХЛ
20-10-2016, 10:51, Спорт
«Моряки» начали домашнюю серию с феерической победы над действующим обладателем Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом» - 3:0! Два очка в активе Саболича, чудогол на счету Ткачёва, «сухарь»...
Подробнее
В Audi восстановят свои R18 к этапу WEC в Спа, используя запасные монококи
26-04-2014, 07:30, Спорт
В Audi заявили, что оба шасси R18 будут восстановлены к Спа с помощью запасных монококов...
Подробнее
Перед Гран При Бельгии все взоры обращены на Mercedes
14-08-2015, 13:05, Спорт
В преддверии Гран При Бельгии-2015 взоры общественности обращены на пилотов Mercedes Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга. Издание Daily Mail написало, что для британца, который с оголенным торсом...
Подробнее
Участие российской команды Zeta Corse в тестах Мировой серии Renault под угрозой срыва
29-03-2015, 09:50, Спорт
Детективная история разворачивается в испанской Валенсии - на базе российской гоночной команды Zeta Corse. Сантьяго Портейро, отец бывшего тренера команды Феликса Портейро, сорвал подготовку команды...
Подробнее
Видео: Как Дэвид Култхард шотландскую публику развлекал
10-08-2016, 14:54, Спорт
В минувший уик-энд команда Red Bull Racing провела выставочные заезды в шотландском Глазго. Гвоздём программы стал Дэвид Култхард, развлекавший своих соотечественников в субботу и воскресенье. RBR...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU