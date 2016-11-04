ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ралли Сардиния: Отт Тянак продолжает путь к своей первой победе в WRC Отт Танак до 25,5 секунд увеличил отрыв от Яри-Матти Латвалы по итогам двух воскресных допов Ралли Сардиния. Подопечный M-Sport, ранее никогда не выигрывавший этапы WRC, потерял немного времени на первом допе, но потом, на Sassari-Argentiera, сумел вновь оторваться во многом благодаря пятисекундной остановке Латвалы.



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Однако не так уж всё просто далось Тянаку, у которого образовалась пробоина в корпусе, из-за чего вся машина внутри оказалась в пыли. Эстонец надеется, что команда успеет залатать дыру перед следующим допом. В качестве награды для своих механиков, восстановивших автомобиль перед третьей секцией, Хейден Паддон показал лучшее время первого утреннего допа, а его напарник Дани Сордо выиграл 17-й спецучасток. Третья Hyundai Тьерри Нёвиля продолжает замыкать тройку лидеров в 40 секундах от Латвалы и на 1.24,7 впереди Эсапекки Лаппи. Лаппи проехал быстрее своего напарника по команде Toyota Юхо Ханнинена на обоих допах. Лидер чемпионата Себастьен Ожье планирует заработать очки на суперспецучастке, поэтому лишний раз решил не выжимать всё из автомобиля, которым по ходу ралли он в основном расчищал дороги. Он занимает шестое место, впереди Мадса Остберга и новичка Citroen Андреаса Миккельсена, последнего автомобиля WRC в топ-10.

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Отт Тянак

M-Sport World Rally Team

3:11.00,7

2.

Яри-Матти Латвала

Toyota Gazoo Racing WRC

+25,5

3.

Тьерри Нёвиль

Hyundai Motorsport

+1.05,2

4.

Эсапекка Лаппи

Toyota Gazoo Racing WRC

+2.29,9

5.

Юхо Хяннинен

Toyota Gazoo Racing WRC

+3.14,2

6.

Себастьен Ожье

M-Sport World Rally Team

+3.39,0

7.

Мадс Остберг

M-Sport World Rally Team

+4.17,5

8.

Андреас Миккельсен

Citroen Total Abu Dhabi WRT

+8.04,2

9.

Эрик Камилли

M-Sport World Rally Team

+10.24,6

10.

Ян Копецки

Skoda Motorsport II

+10.29,1

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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