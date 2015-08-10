ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Даниил Квят: Квалификация была омрачена досадными моментами Даниил Квят признался, что несколько неприятных моментов негативно отразились на его сегодняшнем результате в квалификации Гран При Канады, где россиянин стал 11-м. «Думаю, что 11-е место – это неплохая стартовая позиция в завтрашней гонке, – признался Даниил в интервью пресс-службе команды. – Жаль, что мы потеряли около трех минут на взвешивании, после которого машина застряла на первой передаче. Это был досадный момент, из-за которого в решающей попытке я мог проехать только один круг, и шины уже не успели прогреться. А потом я, к сожалению, зацепил стену и проколол шину. Без всех этих проблем, я уверен, смог бы проехать более быстрый круг. Поводов для волнения завтра нет. Нужно просто вести свою гонку и надеяться на сражение за очки». Карлос Сайнс, оказавшийся 13-м, добавил: «Я разочарован сегодняшним результатом. Это неприятно, потому что после третьей тренировки мы наконец-то начали показывать скорость и явно могли выступить лучше. К сожалению, квалификация была полна неприятностей, и из-за желтых флагов я не смог завершить быстрые круги как в первом, так и во втором сегменте квалификации. Думаю, я мог проехать круг в пределах 1.13,4 или 1.13,5. 13-е место – явно не то, на что мы рассчитывали. Из плюсов стоит отметить то, что автомобиль вел себя отлично, мне было комфортно. Я готов к гонке и уверен, что мы сможем добиться хорошего результата. В прошлом году я стартовал 16-м и финишировал в очках. Завтра может случиться нечто подобное. Мы не сдадимся!» Текстовую трансляцию квалификации Гран При Канады с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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