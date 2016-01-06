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Макс Ферстаппен: Ferrari и Mercedes находят дополнительный темп за счёт смены режима двигателя

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление в квалификации Гран При Канады, по итогам которой занял пятое место.

«Мы прекрасно знаем, что трасса в Монреале подходит нашей машине не лучшим образом. Пятое место стало максимумом, так что я доволен этим результатом, – цитирует Ферстаппена пресс-служба Red Bull Racing. – Ferrari и Mercedes удаётся находить дополнительный темп за счёт смены режима двигателя, тогда как у нас такой возможности сейчас нет.

В гонке разница в мощности моторов будет меньше, поскольку лидеры не смогут выступать с таким режимом всю дистанцию.

Думаю, у нас должен быть хороший темп. Главной цель будет сохранить пятое место, а там посмотрим.

Мы прилагаем все усилия по улучшению машины. Обновления, представленные в этот уик-энд, отлично сработали, что доказывает правильность выбранного направления развития.

Сложно продемонстрировать этот прогресс в квалификации, особенно на трассе с длинными прямым, но мы определённо двигаемся вперёд».

Напарник голландца Даниэль Риккардо квалифицировался шестым.

«Пятничные тренировки прошли не совсем так, как планировалось, но в финальной части свободных заездов нам удалось проехать большое количество кругов и многое узнать, – рассказал Риккардо. – Хотя мы оказались в конце первой шестёрки, мне кажется, мы находимся в борьбе. По крайней мере я могу конкурировать с Максом, а на большее рассчитывать тяжело.

По ходу последней попытки я, вероятно, мог бы проехать на одну десятую быстрее, но в остальном это наш максимум. Я не Эйнштейн, но три года назад я одержал здесь победу после старта с шестого места. Завтра я снова стартую шестым, поэтому снова должен победить, так ведь?»

Текстовую трансляцию квалификации Гран При Канады с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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