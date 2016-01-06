Макс Ферстаппен: Ferrari и Mercedes находят дополнительный темп за счёт смены режима двигателя
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление в квалификации Гран При Канады, по итогам которой занял пятое место.«Мы прекрасно знаем, что трасса в Монреале подходит нашей машине не лучшим образом. Пятое место стало максимумом, так что я доволен этим результатом, – цитирует Ферстаппена пресс-служба Red Bull Racing. – Ferrari и Mercedes удаётся находить дополнительный темп за счёт смены режима двигателя, тогда как у нас такой возможности сейчас нет.В гонке разница в мощности моторов будет меньше, поскольку лидеры не смогут выступать с таким режимом всю дистанцию.Думаю, у нас должен быть хороший темп. Главной цель будет сохранить пятое место, а там посмотрим.Мы прилагаем все усилия по улучшению машины. Обновления, представленные в этот уик-энд, отлично сработали, что доказывает правильность выбранного направления развития.Сложно продемонстрировать этот прогресс в квалификации, особенно на трассе с длинными прямым, но мы определённо двигаемся вперёд».Напарник голландца Даниэль Риккардо квалифицировался шестым.«Пятничные тренировки прошли не совсем так, как планировалось, но в финальной части свободных заездов нам удалось проехать большое количество кругов и многое узнать, – рассказал Риккардо. – Хотя мы оказались в конце первой шестёрки, мне кажется, мы находимся в борьбе. По крайней мере я могу конкурировать с Максом, а на большее рассчитывать тяжело.По ходу последней попытки я, вероятно, мог бы проехать на одну десятую быстрее, но в остальном это наш максимум. Я не Эйнштейн, но три года назад я одержал здесь победу после старта с шестого места. Завтра я снова стартую шестым, поэтому снова должен победить, так ведь?»Текстовую трансляцию квалификации Гран При Канады с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Из приморской весны в сибирскую зиму перебрался «Адмирал» на пятый поединок с «Авангардом» в Омск, геройски сравняв счет в серии (2-2). По сравнению с последней встречей в составе приморцев произошло...
17 апреля стартовал прием заявок на участие в гребле на лодках класса «Дракон». Мероприятие пройдет в субботу, 24 июня, на территории Спортивной гавани в рамках городского праздника, посвященного Дню...
Несмотря на дефицит пребывания на трассе в Шанхае в пятницу, пилот Haas Ромен Грожан с оптимизмом смотрит на остаток уик-энда в Китае. Вторая тренировка Гран При Китая не состоялась «Утром мы сумели...
Пилот Yamaha Хорхе Лоренсо успешно начал защиту чемпионского титула-2015, выиграв дебютную гонку кампании-2016 в Катаре. Несмотря на то, что старт Гран При для Лоренсо получился успешным, и он сумел...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!