Названы самые популярные новые автомобили в России - автоновости
Названы самые популярные новые автомобили в России
Май стал первым месяцем за долгое время, по итогам которого автопроизводители буквально возликовали: продажи новых легковых автомобилей выросли на 14,7%, впервые с 2014 года показав двукратный рост.
В лидирующей тройке популярности ТОП-25 оказались сразу две модели Lada, но лидер не изменился и им остался Kia Rio (8083 автомобилей; +6,8%). На втором месте Lada Granta, продажи которой снижаются несмотря на низкую цену (7324 автомобиля; -8%), замыкает тройку Lada Vesta (7324 ед.; +74,7%). В первую пятерку также вошли Hyundai Solaris (5802 автомобиля; -24%) и Hyundai Creta (4203 автомобиля), продажи которой начались в августе прошлого года.
Всего в мае было продано 124 900 автомобилей, что на 14,7% больше чем годом ранее. За первые пять месяцев этого года рост продаж составил 5,1%: в России было продано 577 449 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
«По отношению к прошлому году российский автомобильный рынок в мае в третий раз подряд продемонстрировал солидный рост, выраженный двузначной цифрой впервые за много лет. Заслуживает внимания тот факт, что положительная динамика наблюдается для большинства игроков на рынке, — заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Йорг Шрайбер. — По нашему мнению, это является важным фактором для того, чтобы процесс восстановления рынка получил дальнейшее развитие и, что наиболее важно, превратился в долговременный тренд».
Самые популярные новые автомобили в мае:
1. Kia Rio 2. Lada Granta 3. Lada Vesta 4. Hyundai Solaris 5. Hyundai Creta 6. Volkswagen Polo 7. Renault Duster 8. Toyota RAV4 9. Lada XRAY
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