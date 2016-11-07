Названы самые популярные новые автомобили в России - автоновости

Май стал первым месяцем за долгое время, по итогам которого автопроизводители буквально возликовали: продажи новых легковых автомобилей выросли на 14,7%, впервые с 2014 года показав двукратный рост.

В лидирующей тройке популярности ТОП-25 оказались сразу две модели Lada, но лидер не изменился и им остался Kia Rio (8083 автомобилей; +6,8%). На втором месте Lada Granta, продажи которой снижаются несмотря на низкую цену (7324 автомобиля; -8%), замыкает тройку Lada Vesta (7324 ед.; +74,7%). В первую пятерку также вошли Hyundai Solaris (5802 автомобиля; -24%) и Hyundai Creta (4203 автомобиля), продажи которой начались в августе прошлого года.

Всего в мае было продано 124 900 автомобилей, что на 14,7% больше чем годом ранее. За первые пять месяцев этого года рост продаж составил 5,1%: в России было продано 577 449 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

«По отношению к прошлому году российский автомобильный рынок в мае в третий раз подряд продемонстрировал солидный рост, выраженный двузначной цифрой впервые за много лет. Заслуживает внимания тот факт, что положительная динамика наблюдается для большинства игроков на рынке, — заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Йорг Шрайбер. — По нашему мнению, это является важным фактором для того, чтобы процесс восстановления рынка получил дальнейшее развитие и, что наиболее важно, превратился в долговременный тренд».

Самые популярные новые автомобили в мае:

1. Kia Rio

2. Lada Granta

3. Lada Vesta

4. Hyundai Solaris

5. Hyundai Creta

6. Volkswagen Polo

7. Renault Duster

8. Toyota RAV4

9. Lada XRAY