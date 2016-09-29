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Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после схода Хейдена Паддона

Гонщик M-Sport Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после драматичного схода Хейдена Паддона по ходу дневной секции субботы, сообщает AUTOSPORT.

Паддон, уверенно лидировавший с пятницы, серьёзно повредил машину в аварии на СУ13. Несмотря на это, новозеландец смог доехать до финиша допа и остаться, по крайней мере, четвёртым. Но на старт следующего спецучастка он всё-таки выйти не смог и был вынужден оформить сход.

Тянак, в свою очередь, на двух допах показал лучшее время, а на финальном СУ дня стал вторым. Преимущество эстонца над ближайшим соперником Яри-Матти Латвалой составляет 24,3 секунды.

Третьим идёт Тьерри Невиль, но даже Латвале бельгиец проигрывает почти 40 секунд, а Тянаку и вовсе более минуты.

Топ-5 замыкают напарники Латвалы по Toyota Эсаппека Лаппи и Юхо Ханнинен.

Действующий чемпион и лидер общего зачёта Себастьен Ожье продолжает испытывает серьёзные проблемы с управляемостью своей машины Ford Fiesta. По ходу дневной секции француз жаловался на недостаточную поворачиваемость и завершил день с отставанием в 3,5 минуты от напарника Тянака.

Всего 29 секунд Ожье уступает Мадс Остберг, который мог бы оказаться ещё ближе, если бы не проблемы на торможении при прохождении СУ15.

Восьмым день завершил новобранец Citroen Андреас Миккельсен, потерявший время из-за прокола колеса.
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после схода Хейдена Паддона Отт Тянак
M-Sport World Rally Team
2:56.37,3
2.
Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после схода Хейдена Паддона Яри-Матти Латвала
Toyota Gazoo Racing WRC
+24,3
3.
Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после схода Хейдена Паддона Тьерри Нёвиль
Hyundai Motorsport
+1.02,2
4.
Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после схода Хейдена Паддона Эсапекка Лаппи
Toyota Gazoo Racing WRC
+2.10,8
5.
Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после схода Хейдена Паддона Юхо Хяннинен
Toyota Gazoo Racing WRC
+2.42,1
6.
Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после схода Хейдена Паддона Себастьен Ожье
M-Sport World Rally Team
+3.26,1
7.
Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после схода Хейдена Паддона Мадс Остберг
M-Sport World Rally Team
+3.56,0
8.
Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после схода Хейдена Паддона Андреас Миккельсен
Citroen Total Abu Dhabi WRT
+7.47,6
9.
Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после схода Хейдена Паддона Ян Копецки
Skoda Motorsport II
+9.52,9
10.
Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после схода Хейдена Паддона Эрик Камилли
M-Sport World Rally Team
+9.53,8

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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