ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после схода Хейдена Паддона Гонщик M-Sport Отт Тянак вышел в лидеры Ралли Сардиния после драматичного схода Хейдена Паддона по ходу дневной секции субботы, сообщает AUTOSPORT. Паддон, уверенно лидировавший с пятницы, серьёзно повредил машину в аварии на СУ13. Несмотря на это, новозеландец смог доехать до финиша допа и остаться, по крайней мере, четвёртым. Но на старт следующего спецучастка он всё-таки выйти не смог и был вынужден оформить сход. Тянак, в свою очередь, на двух допах показал лучшее время, а на финальном СУ дня стал вторым. Преимущество эстонца над ближайшим соперником Яри-Матти Латвалой составляет 24,3 секунды. Третьим идёт Тьерри Невиль, но даже Латвале бельгиец проигрывает почти 40 секунд, а Тянаку и вовсе более минуты. Топ-5 замыкают напарники Латвалы по Toyota Эсаппека Лаппи и Юхо Ханнинен. Действующий чемпион и лидер общего зачёта Себастьен Ожье продолжает испытывает серьёзные проблемы с управляемостью своей машины Ford Fiesta. По ходу дневной секции француз жаловался на недостаточную поворачиваемость и завершил день с отставанием в 3,5 минуты от напарника Тянака. Всего 29 секунд Ожье уступает Мадс Остберг, который мог бы оказаться ещё ближе, если бы не проблемы на торможении при прохождении СУ15. Восьмым день завершил новобранец Citroen Андреас Миккельсен, потерявший время из-за прокола колеса.

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Отт Тянак

M-Sport World Rally Team

2:56.37,3

2.

Яри-Матти Латвала

Toyota Gazoo Racing WRC

+24,3

3.

Тьерри Нёвиль

Hyundai Motorsport

+1.02,2

4.

Эсапекка Лаппи

Toyota Gazoo Racing WRC

+2.10,8

5.

Юхо Хяннинен

Toyota Gazoo Racing WRC

+2.42,1

6.

Себастьен Ожье

M-Sport World Rally Team

+3.26,1

7.

Мадс Остберг

M-Sport World Rally Team

+3.56,0

8.

Андреас Миккельсен

Citroen Total Abu Dhabi WRT

+7.47,6

9.

Ян Копецки

Skoda Motorsport II

+9.52,9

10.

Эрик Камилли

M-Sport World Rally Team

+9.53,8

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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