ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Force India и Williams довольны модернизированным мотором Mercedes Команды-клиенты Mercedes, а именно Force India и Williams извлекли большую выгоду от получения последней спецификации силовой установки немецкого производителя в этот уик-энд в Монреале. Дело в том, что заводская команда привезла обновленный двигатель на Гран При Испании. Таким образом, Force India и Williams старались максимального долго использовать первые силовые установки на своих автомобилях, чтобы в Монреале получить в свое распоряжение новую и уже доработанную спецификацию. Это стало возможно благодаря тому, что двигатели Mercedes ни разу не подводили Эстебана Окона, Серхио Переса, Фелипе Массу и Лэнса Стролла в первых шести гоночных уик-эндах сезона. В Канаде Force India установит на машины Переса и Окона вторые с начала года моторы Mercedes «Могу сказать, что в новой спецификации двигателя ставка сделана в основном на надежность, а не на мощность, – цитирует исполнительного директора Force India Отмара Сафнауэра AUTOSPORT.com. – Эту установку мы сможем использовать в боевом режиме дольше обычного. Но если вы спросите меня о времени на круге, то оно почти не изменится. Мы получим определенную прибавку в скорости в гонке, но на одном круге мощность не увеличится».



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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