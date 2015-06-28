Самый маленький Mercedes-Benz получит технологии от S-класса - автоновости

Следующее поколений компактного Mercedes-Benz A-класса и его «сородичей»: седана, кроссовера GLA, версии CLA, должно быть представлено уже в следующем году. Эта модель крайне важна для немецкой компании: являясь «входным билетом» в мир трехлучевой звезды, она пользуется высоким спросом не только в Старом Свете, но и на развивающихся рынках.

Поэтому уже с самого начала А-класс получит ряд современных систем от более крупных и дорогих Mercedes-Benz. В частности, от флагманского седана S-класса будет позаимствована система полуавтоматического вождения, соответствующая второму классу автономных технологий. Она позволяет автоматически поддерживать расстояние до впередиидущего автомобиля, удерживать машину в полосе и притормаживать, но водитель постоянно должен быть готовым перехватить управление у автоматики.

Новое поколение получит и другие технологии, например, цифровую приборную панель, чтобы на равных бороться с Audi A3, которая анонсировала цифровой virtual cockpit для этой модели. Улучшатся материалы отделки, а благодаря модернизированной платформе MFA станет просторнее и легче.

На европейском рынке новый Mercedes-Benz A-класа будет оснащаться 4-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями. Примерно через год после старта продаж должен появиться «горячий» вариант Mercedes-AMG А45 с двигателем мощностью около 400 л.с.