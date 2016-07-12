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Рассекречен дизайн конкурента Nissan Juke от Citroen - автоновости

Рассекречен дизайн конкурента Nissan Juke от Citroen - автоновостиРассекречен дизайн конкурента Nissan Juke от Citroen

Автор фото: Worldscoop

Благодаря фотографиям масштабной копии стал известен окончательный облик компактного кроссовера Citroen C3 Aircross, который на европейском рынке бросит вызов Nissan Juke и Renault Captur.

Судя по всему, дизайн серийной версии будет практически полностью соответствовать облику концепта C-Aircross, который компания показала в марте на автосалоне в Женеве. У него останется «двухэтажная» передняя оптика с узкими хищными светодиодными дневными ходовыми огнями и основными фарами в бампере, обвес из неокрашенного пластика, двухцветный кузов. Из отличий: распашные двери уступят место обычным, камеры уступят место обычным зеркалам заднего вида, а с задних стоек исчезнут красные решетки для забора воздуха.

Citroen C3 Aircross построен на модульной платформе EMP2, на которой построены практически все новый модели Citroen и Peugeot. Кроссовер будет переднеприводным с системой Grip Control, которая может помочь в тяжелых ситуациях на нетвердом покрытии. Кроссовер получит 3- и 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели.

Вероятнее всего, серийная версия будет рассекречена этим летом, а публике кроссовер покажут осенью на автосалоне во Франкфурте.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:08      |      Категория:  Автоновости
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