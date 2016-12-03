ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ромен Грожан: Мы будем бороться с Force India, Toro Rosso и Renault Пилот Haas Ромен Грожан остался доволен итогами первого дня гоночного уик-энда в Монреале. Несмотря на то, что в первой половине второй тренировки француз трижды уходил в разворот, он все же сумел продемонстрировать солидный 11-й результат. Кими Райкконен стал лучшим по итогам пятницы в Монреале «День получился успешным, – сказал Ромен. – Хорошо, что дождь так и не пошел и мы сумели поработать на сухом асфальте. Мне нравится выступать в Канаде: здесь никогда не бывает просто, но в этом и прелесть данной трассы. Во второй тренировке мы работали над настройками машины. Судя по всему, результаты в середине пелотона довольно плотные: Force India, Haas, Toro Rosso и Renault близки по темпу. В принципе я доволен машиной. На симуляции гоночного темпа она также показала себя неплохо. Я с нетерпением жду субботних заездов». Его напарник по команде Кевин Магнуссен, который занял 14-е место в тренировке, заметил: «День прошел удачно. Я получал наслаждение, управляя машиной на этой трассе. Изначально автомобиль вел себя хорошо. Да, в некоторых областях мы можем прибавить, над чем команда и будет работать в субботу. Во второй день уик-энда будет теплее: в условиях ясной погоды трасса прогреется лучше. Таким образом, нам будет легче привести резину к рабочим температурам».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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