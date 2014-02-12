Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Fiat прекратил поставки легковых автомобилей в Россию - автоновости

Fiat прекратил поставки легковых автомобилей в Россию - автоновостиFiat прекратил поставки легковых автомобилей в Россию

Автор фото: Fiat

У Fiat довольно непростая история в России: автомобили этой марки стали притчей во языцех из-за своей низкой надежности, а когда ситуация с качеством наладилась, выяснилось, что стоят легковушки итальянской марки очень недешево.

Последней легковой моделью Fiat на российском рынке оставался субкомпактный хэтчбек 500. На официальном сайте российского отделения этот автомобиль представлен в единственной комплектации по цене от 1 015 000 рублей. Однако, как выяснила газета «Известия», заказанный автомобиль придется ждать от четырех до шести месяцев.

Представительство компании, по данным издания, разослало дилерам письмо, в котором говорится о том, что поставки легковых моделей прекращаются, и пока не будут возобновляться.

Таким образом, с российского рынка постепенно исчезли модели Panorama, Freemont и Punto. Такая же участь, судя по всему ждет и Fiat 500, которых за первые четыре месяца по данным «Автостат-Инфо» было продано 50 штук, в полтора раза меньше, чем годом ранее.

Поставки легких коммерческих моделей продолжаются. Это фургоны Ducato, микроавтобусы Escudo и пикапы Freemont (перелицованные Mitsubishi L200).


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:43      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Opel Adam по весне сложит крышу
12-02-2014, 04:19, Автоновости
Посетителям Женевского международного автосалона, для которых мотор-шоу распахнет 6 марта свои двери, компания Opel продемонстрирует открытую модификацию ситикара Adam....
Подробнее
Ford Sollers усилил контроль качества - автоновости
17-05-2017, 08:44, Автоновости
На заводе Ford Sollers в Елабуге введены новые этапы контроля качества выпускаемой продукции. В зоне контроля был установлен дополнительный лазерный датчик, измеряющий на уже собранном автомобиле...
Подробнее
Suzuki приступает к разработке собственных малолитражных дизелей
19-12-2013, 21:30, Автоновости
Японская компания Suzuki впервые решилась на самостоятельную разработку линейки дизельных силовых агрегатов. Моторами собственного производства будут оснащаться новые модели бренда. В ближайшее время...
Подробнее
Внедорожник Nissan Xterra снимают с производства - автоновости
3-03-2015, 15:02, Автоновости
Японский автопроизводитель Nissan готовится снять с производство свой рамный внедорожник Xterra....
Подробнее
Количество моделей Peugeot и Citroen на российском рынке сократится - автоновости
4-08-2014, 23:00, Автоновости
Французский автомобилестроительный альянс PSA Peugeot Citroen готовится сократить количество своих моделей, представленных на российском рынке....
Подробнее
Daimler просит не впутывать его в экологические скандалы - автоновости
3-02-2016, 06:59, Автоновости
Daimler ответил на обвинения в фальсификации показателей выбросов токсичных веществ....
Подробнее
Honda получила патент на контактный рельс для электромобилей - автоновости
8-10-2016, 16:44, Автоновости
Новое изобретение японских инженеров породнит электрокары с железнодорожным транспортом....
Подробнее
В третьем квартале отмечается падение производства на питерских автозаводах
23-10-2013, 02:40, Автоновости
За период январь—сентябрь текущего года с конвейеров петербургских автомобильных предприятий Toyota, Hyundai, GM, Nissan сошли 285 900 автомобилей, что на 1% больше, чем было выпущено за такой же...
Подробнее
Столичные муниципальные службы в этом году нашли уже около 5 тысяч брошенных машин - автоновости
9-08-2016, 03:41, Автоновости
Муниципальные службы столицы рассказали о судьбе брошенных автомобилей....
Подробнее
Honda разработала сразу три новых версии седана Acura TLX - автоновости
10-11-2014, 19:46, Автоновости
На автосалоне в Лос-Анджелесе состоится премьера новых модификаций седана Acura TLX....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU