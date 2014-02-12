Fiat прекратил поставки легковых автомобилей в Россию - автоновости

У Fiat довольно непростая история в России: автомобили этой марки стали притчей во языцех из-за своей низкой надежности, а когда ситуация с качеством наладилась, выяснилось, что стоят легковушки итальянской марки очень недешево.

Последней легковой моделью Fiat на российском рынке оставался субкомпактный хэтчбек 500. На официальном сайте российского отделения этот автомобиль представлен в единственной комплектации по цене от 1 015 000 рублей. Однако, как выяснила газета «Известия», заказанный автомобиль придется ждать от четырех до шести месяцев.

Представительство компании, по данным издания, разослало дилерам письмо, в котором говорится о том, что поставки легковых моделей прекращаются, и пока не будут возобновляться.

Таким образом, с российского рынка постепенно исчезли модели Panorama, Freemont и Punto. Такая же участь, судя по всему ждет и Fiat 500, которых за первые четыре месяца по данным «Автостат-Инфо» было продано 50 штук, в полтора раза меньше, чем годом ранее.

Поставки легких коммерческих моделей продолжаются. Это фургоны Ducato, микроавтобусы Escudo и пикапы Freemont (перелицованные Mitsubishi L200).

