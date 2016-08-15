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Кими Райкконен: Я доволен результатом, но это только пятница

Пилот Ferrari Кими Райкконен прокомментировал результаты первого дня гоночного уик-энда в Монреале, по итогам которого он стал быстрейшим.

Кими стал единственным гонщиком, которому удалось преодолеть барьер в 1 минуту и 13 секунд. Он продемонстрировал время 1.12,935, опередив ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона на 0,215 секунды.

Кими Райкконен стал лучшим по итогам пятницы в Монреале

«Я доволен итогами дня, но это только пятница, – заявил финн. – Я стараюсь не придавать большого значения этому результату. Однако в первый день уик-энда все прошло гладко. Это была обычная пятница, на протяжении которой я очень хорошо чувствовал машину.

Но у нас впереди много работы. Нужно кое-что улучшить и попробовать побороться за поул-позицию.

На этой трассе нужен высокий уровень прижимной силы в одних поворотах, в то время как при прохождении других виражей прижимная сила не так важна. В Канаде важно найти золотую середину в настройках. Да, мы провели хороший день, но всегда можно прибавить. В следующие дни уик-энда мы постараемся остаться на ведущих позициях».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
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