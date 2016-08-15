ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кими Райкконен: Я доволен результатом, но это только пятница Пилот Ferrari Кими Райкконен прокомментировал результаты первого дня гоночного уик-энда в Монреале, по итогам которого он стал быстрейшим. Кими стал единственным гонщиком, которому удалось преодолеть барьер в 1 минуту и 13 секунд. Он продемонстрировал время 1.12,935, опередив ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона на 0,215 секунды. Кими Райкконен стал лучшим по итогам пятницы в Монреале «Я доволен итогами дня, но это только пятница, – заявил финн. – Я стараюсь не придавать большого значения этому результату. Однако в первый день уик-энда все прошло гладко. Это была обычная пятница, на протяжении которой я очень хорошо чувствовал машину. Но у нас впереди много работы. Нужно кое-что улучшить и попробовать побороться за поул-позицию. На этой трассе нужен высокий уровень прижимной силы в одних поворотах, в то время как при прохождении других виражей прижимная сила не так важна. В Канаде важно найти золотую середину в настройках. Да, мы провели хороший день, но всегда можно прибавить. В следующие дни уик-энда мы постараемся остаться на ведущих позициях».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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