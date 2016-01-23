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У Hyundai появился седан за 500 тысяч рублей - автоновости

У Hyundai появился седан за 500 тысяч рублей - автоновостиУ Hyundai появился седан за 500 тысяч рублей

Автор фото: Autohome.com.cn

В нашей стране большой популярностью пользуется седан Hyundai Solaris, который принято называть «бюджетной моделью». Но китайским покупателям стал доступен еще более дешевый трехобъемник: в Поднебесной дебютировал седан Hyundai Reina.

Стоимость самого дешевого седана от Hyundai составляет порядка 60 тысяч юаней, что соответствует примерно 500 тысячам рублей. Дизайн модели разрабатывался специально для местного рынка: у нее фирменная передняя часть с большой многоугольной радиаторной решеткой и крупные фары, протянувшиеся от краев решетки до передних крыльев. Задняя часть, впрочем, не напоминает другие модели Hyundai и решена в простом стиле.

Hyundai Reina построена на платформе Accent/Solaris предыдущего поколения, его колесная база составляет 2750 мм. Модель оснащается исключительно 1,4-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 100 л.с. В качестве трансмиссии покупателям предложат 5-ступенчатую механическую коробку передач и 4-диапазонный «автомат».

В числе опций значатся климатк-контроль, салон из искусственной кожи, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и даже беспроводная зарядка.

Вероятнее всего, Hyundai Reina будет продаваться исключительно на китайском рынке.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:49      |      Категория:  Автоновости
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